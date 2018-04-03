Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России

" Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России, и в ближайшее время намерен вернуться в Крым", - сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщалось, 10 августа 2017 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный "суд" Симферополя приговорил Сулейманова к 1 году и 8 месяцам колонии, а также к взысканию с него 3,4 миллиона рублей.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Симферополя. Его обвиняют в шпионаже в Украине и подготовке диверсии в Симферополе.