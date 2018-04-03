|Осужденный по делу о "крымских диверсантах" Редван Сулейманов вышел на свободу
|03.04.2018 21:48
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Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области РоссииФигурант "дела крымских диверсантов" Редван Сулейманов, которого осудили за якобы подготовку диверсии на полуострове, вышел на свободу.
Ридван Сулейманов Фото: ФСБ
"Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России, и в ближайшее время намерен вернуться в Крым", - сообщает "Крым.Реалии".
Как сообщалось, 10 августа 2017 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный "суд" Симферополя приговорил Сулейманова к 1 году и 8 месяцам колонии, а также к взысканию с него 3,4 миллиона рублей.
Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Симферополя. Его обвиняют в шпионаже в Украине и подготовке диверсии в Симферополе.
Напомним, Верховной Раде Украины предлагают определить статус и социальные гарантии заложников и осужденных на оккупированных территориях Украины и России.
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