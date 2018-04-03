Погода, Новости, загрузка...
Осужденный по делу о "крымских диверсантах" Редван Сулейманов вышел на свободу
03.04.2018 21:48
Осужденный по делу о "крымских диверсантах" Редван Сулейманов вышел на свободу
Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России
Фигурант "дела крымских диверсантов" Редван Сулейманов, которого осудили за якобы подготовку диверсии на полуострове, вышел на свободу.
Осужденный по делу о "крымских диверсантах" Редван Сулейманов вышел на свободу Ридван Сулейманов Фото: ФСБ

"Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России, и в ближайшее время намерен вернуться в Крым", -  сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщалось, 10 августа 2017 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный "суд" Симферополя приговорил Сулейманова к 1 году и 8 месяцам колонии, а также к взысканию с него 3,4 миллиона рублей.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Симферополя. Его обвиняют в шпионаже в Украине и подготовке диверсии в Симферополе.

Напомним, Верховной Раде Украины предлагают определить статус и социальные гарантии заложников и осужденных на оккупированных территориях Украины и России.

  • Политзаключенный Кольченко не получает лекарств против аритмии
  • Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить