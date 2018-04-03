Помимо заключения и штрафа Зваану позволили охотно сдаться тюремным властям.

Суд в США приговорил адвоката американской юридической фирмы Алекса ван дер Зваана, связанного с деятельностью Пола Манафорта в Украине, к 30 дням тюремного заключения, информирует svodka.net.

Кроме того, он должен оплатить штраф в размере 20 тысяч долларов. Во время 40-минутного слушания ван дер Зваан сделал лишь краткое заявление. Об этом сообщает АР.

«Ваша честь, то, что я сделал, было неправильным. Прошу прощения у суда. Прошу прощения у моей жены», – заявил адвокат.

Окружной судья США Эйми Берман Джексон рассказала, что попытки защитить его не оправдались. Она уточнила, что жена Зваана переживает трудную беременность.

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Кроме того, она назвала признаки раскаяния адвоката «приглушенными». Отмечается, что обвиняемый не выполнял общественные работы, которые ранее были ему предписаны.

Помимо заключения и штрафа Зваану позволили охотно сдаться тюремным властям.

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