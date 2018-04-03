Прокуроры, представлявшие в судах обвинения против Юрия Луценко в 2010–2013 годах, по-прежнему работают в ГПУ и прокуратуре города Киева и даже получили повышение, говорится в расследовании программы “Наші Гроші". Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Прокурор Валерий Казнадзей отказался обсуждать дело Луценко Фото: bihus.info Отмечается, что во время судебного процесса Луценко называл прокуроров "дебилами", плевал в них и заявлял о фальсификации уголовных дел. Однако после Революции достоинства их карьера в прокуратуре не завершилась, а некоторые из них даже пошли на повышение.Представлявший дело Луценко в первой инстанции Иван Бабенко сейчас работает заместителем начальника управления департамента специальных расследований ГПУ.Бабенко заявил журналистам, что не считает Луценко преступником, потому что виновным может "признать только суд". Он также отметил, что участвовал только в двух подготовительных заседаниях по делу Луценко.Евгений Зинченко, который представлял обвинение в судах первой и второй инстанций, работает прокурором Главного следственного управления ГПУ.Он заявил журналистам, что не виделся с Луценко после его назначения генпрокурором и не обсуждал с ним старые уголовные дела.Представлявший обвинение в судах первой и второй инстанций Виктор Клименко в 2017 году вошел в число 19 финалистов конкурса на должность председателя Государственного бюро расследований. Он отказался отвечать на вопросы по делу Луценко и посоветовал журналистам обратиться в пресс-службу прокуратуры Киева, в которой он работает начальником отдела.Прокуроры Валерий Казнадзей и Николай Курапов, которые представляли обвинение против Луценко в Высшем специализированном суде, также отказались обсуждать с журналистами дело против Луценко. Курапов после Революции достоинства пошел на повышение и теперь работает заместителем начальника департамента ГПУ.Сам Луценко на вопрос, почему в ГПУ работают прокуроры, которых он обвинял в фальсификации его дела, заявил, что обвинить прокуроров может только суд и факт преступления с их стороны не установлен.ВИДЕО Луценко был назначен генеральным прокурором 12 мая 2016 года. Чтобы это стало возможным, Верховная Рада приняла изменения в законодательство, позволяющие занять данный пост кандидату без юридического образования.24 мая Луценко заявил, что у него нет возможности заменить 1200 сотрудников центрального офиса ГПУ и что он не будет терять время на удовлетворение требований общественного сектора, но кадровые изменения в руководстве Генпрокуратуры провести все же намерен.30 мая 2016 года на первой пресс-конференции в новой должности Луценко заявил, что основная его задача на год – "очищение системы прокуратуры". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки луценко что гпу заявил прокуроры Теги: политика