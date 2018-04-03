|Трамп планирует привлечь военных для защиты границы с Мексикой
|03.04.2018 21:53
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Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он будет использовать американские военные силы для защиты южной границы с Мексикой, пока стена между странами не будет установлена, передает со ссылкой на Reuters.
"Мы собираемся делать дела военным путем", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что он обсудил эту идею с министром обороны США Джимом Маттисом.
"Пока мы не будем иметь стену и надлежащий уровень безопасности, мы будем охранять нашу границу с использованием военных. Это большой шаг", - сказал он.
Напомним, Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал в случае победы построить стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией.
Как сообщал 23 марта Трамп утвердил бюджет в размере 1,3 трлн долларов на остаток 2018 финансового года.
Пентагон получит примерно на 61 млрд долларов больше, чем в прошлом году, это также станет крупнейшим единовременным увеличением военных ассигнований за последние 15 лет. Однако вместо запрошенных 25 млрд долларов на строительство стены на границе США и Мексики отпущено лишь 1,6 млрд долларов на усиление пограничного контроля.
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