Главное управление ДФС в готово предоставить все необходимые консультации и разъяснения для налогоплательщиков, попавших под действие автоматизированной системы СМ КОР. Об этом во время онлайн-конференции сообщила председатель столичного управления ДФС Людмила Демченко.

"Восстановлено практику проведения бесплатных тематических семинаров по заблокированных накладных, первый из которых состоится в стенах столичного управления ДФС уже 5 апреля 2018", - сказала она.

Руководитель столичного управления фискальной службы добавила, что по телефонным номерам: 461-77-11, 461-76-97 можно получить определенные консультации работников ДФС столицы,передает со ссылкой на .

"Также, в случае остановки налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных ежедневно, в рабочие дни с понедельника по четверг с 17:00 до 18:00, в пятницу с 15:45 до 16:45 часов специалисты ГУ ДФС в г.. в Центре обслуживания плательщиков (г.. , ул. Шолуденко, 33/19) оказывают всестороннюю информационную помощь плательщикам ", - рассказала Людмила Демченко.

Начальник ГУ ДФС в напомнила, что в декабря 2017 года работу системы рисков по налогу на добавленную стоимость было остановлен для того, чтобы наработать согласованное решение, которое не несет значительных рисков для всех сегментов бизнеса и одновременно будет эффективным инструментом борьбы со схемами по хищению . вместе с Государственной фискальной службой разработали и согласовали решение о дальнейшей работе системы рисков по , которое было обнародовано для публичного обсуждения.

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