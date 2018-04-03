Компания Укринмаш входит в структуру государственного концерна Укроборонпром

Об этом сообщили журналисты программы Схемы со ссылкой на документы Министерства юстиции США.

Соглашение о предоставлении услуг подписано 21 марта. Срок действия - до конца года. По условиям контракта, ГП Укринмаш должен платить 7500 долларов в месяц.

Издание отмечает, что американские лоббисты должны "взаимодействовать с Конгрессом и комитетами, Сенатом и Комитетом Палаты представителей США по вооруженным силам, органами власти, Министерством обороны, торговли и Администрацией президента США, СМИ, организовывать интервью, публиковать статьи, поддерживать и расширять отношения между оборонными организациями США" и украинской государственной компанией.

В самой компании пока не прокомментировали причину найма американских лоббистов.

Компания Укринмаш входит в структуру государственного концерна Укроборонпром. Компания осуществляет торговлю продукцией машиностроительных предприятий, предприятий военно-промышленного комплекса Украины и имуществом Вооруженных сил на внешнем и внутреннем рынках.