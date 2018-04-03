|Украинская оборонная компания наняла лоббистов в США
|03.04.2018 21:56
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Компания Укринмаш входит в структуру государственного концерна УкроборонпромГосударственное предприятие Укринмаш заключило договор с американской лоббистской компанией Yorktown Solutions для представительства интересов в США
Фото: joinfo.ua
Об этом сообщили журналисты программы Схемы со ссылкой на документы Министерства юстиции США.
Соглашение о предоставлении услуг подписано 21 марта. Срок действия - до конца года. По условиям контракта, ГП Укринмаш должен платить 7500 долларов в месяц.
Издание отмечает, что американские лоббисты должны "взаимодействовать с Конгрессом и комитетами, Сенатом и Комитетом Палаты представителей США по вооруженным силам, органами власти, Министерством обороны, торговли и Администрацией президента США, СМИ, организовывать интервью, публиковать статьи, поддерживать и расширять отношения между оборонными организациями США" и украинской государственной компанией.
В самой компании пока не прокомментировали причину найма американских лоббистов.
Компания Укринмаш входит в структуру государственного концерна Укроборонпром. Компания осуществляет торговлю продукцией машиностроительных предприятий, предприятий военно-промышленного комплекса Украины и имуществом Вооруженных сил на внешнем и внутреннем рынках.
Напомним, главный производитель бронетехники в Украине завод им. Малышева, который входит в состав государственного концерна Укроборонпром, продал в 2017 году военной техники более чем на 3 млрд грн, что является рекордом для предприятия.