На ялтинском хлебозаводе состоялось богослужение перед началом выпечки пасхальных куличей, которые готовят к праздничной реализации. Об этом сообщает со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Как указано в сообщении, молебен провели священники Космо-Дамиановского мужского монастыря, который расположен в Алуште.

Отслужил молебен наместник Космо-Дамиановский обители иеромонах отец Амфилохий. Обряд освящения происходил в цехе, где работницы комбината украшали и упаковывали куличи.

Директор ялтинского хлебозавода Андрей Глазков сообщил, что при производстве куличей автоматически происходит только замес и порционирования теста, все остальное — ручная работа.

По его словам, в пасхальную неделю до конвейера и на украшение куличей глазурью привлекаются даже работники бухгалтерии хлебозавода, так как продукцией нужно обеспечить торговые точки от Фороса до поселка Рыбачий, почти все южное побережье Крыма.

Как сообщал один из фигурантов дела “крымских диверсантов” вышел на свободу.

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