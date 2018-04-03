|Холодницкий относительно обвинений НАБУ: Я не знаком с Трухановым
|03.04.2018 22:04
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Он добавил, что подозрение Труханову подписывал личноГлава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий возразил, что сообщал информацию о расследовании мэру Одессы Геннадию Труханову или его заместителю Павлу Вугельману.
Фото: unian.ua
Холодницкий дал интервью Украинской правде на фоне совместного расследования Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры Украины с негласным прослушиванием в кабинете руководителя САП.
"Я с Трухановым в жизни ни разу не общался. Так и запишите жирным шрифтом: Холодницкий ни разу в жизни не общался ни с Трухановым, ни с Вугельманом (заместитель мэра Одессы - УП), ни с кем другим из задержанных", - заявил он.
Он добавил, что подозрение Труханову подписывал лично.
В общем Холодницкий прогнозирует, что его обвиняют в разглашении данных следствия, однако самой жалобы к дисциплинарной комиссии он еще не видел. На вопрос журналиста о возможном вмешательстве в работу своих подчиненных, он ответил, что вмешивается при необходимости.
"Но если я вижу, что следствие движется не в том направлении, то я могу вмешаться. Например, когда приходят и говорят: "Давайте возьмем 20 обысков, вдруг что-то найдем и будет к чему привязаться". Конечно, я у каждого прокурора спрашиваю, для чего тебе обыск, что ты хочешь найти?", - сказал Холодницкий.
Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и потребует заменить прокуроров по его делу.
Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкого нашли оборудования для прослушивания .
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на то, которое применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкого.