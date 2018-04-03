Он добавил, что подозрение Труханову подписывал лично

Холодницкий дал интервью Украинской правде на фоне совместного расследования Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры Украины с негласным прослушиванием в кабинете руководителя САП.

"Я с Трухановым в жизни ни разу не общался. Так и запишите жирным шрифтом: Холодницкий ни разу в жизни не общался ни с Трухановым, ни с Вугельманом (заместитель мэра Одессы - УП), ни с кем другим из задержанных", - заявил он.

Он добавил, что подозрение Труханову подписывал лично.

В общем Холодницкий прогнозирует, что его обвиняют в разглашении данных следствия, однако самой жалобы к дисциплинарной комиссии он еще не видел. На вопрос журналиста о возможном вмешательстве в работу своих подчиненных, он ответил, что вмешивается при необходимости.

"Но если я вижу, что следствие движется не в том направлении, то я могу вмешаться. Например, когда приходят и говорят: "Давайте возьмем 20 обысков, вдруг что-то найдем и будет к чему привязаться". Конечно, я у каждого прокурора спрашиваю, для чего тебе обыск, что ты хочешь найти?" , - сказал Холодницкий.

Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и потребует заменить прокуроров по его делу.

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкого нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.