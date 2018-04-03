На 30-м году жизни скончался экс-баскетболист ряда украинских клубов Сергей Коваль, передает со ссылкой на страницу в Facebook Одесской городской федерации баскетбола.

Отмечается, что в течение последних пяти лет Коваль боролся с тяжелой болезнью - лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы).

Прощание с Ковалем состоится в спорткомплексе "Одесса" 5 апреля, в 10:00.

Заметим, что баскетболист выступал за одесский "Аджалык" (2007-2009), "Барсы Атырау" (2009/10), "Киев" (2010/2011), "Одессу" (2011-2013), "Днепр-Азот" (июль-октябрь 2013).

Добавим, что на счету игрока был Кубок Казахстана в 2010 году.

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