"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 3 апреля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ключевые новости вторника Фото: Іван Бубенчик / Facebook: МВС України / Facebook Дело БубенчикаАктивиста Майдана и участника АТО Ивана Бубенчика задержали правоохранители. Его доставили в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. Заседание отложено на утро 4 апреля.В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве двух военнослужащих и в покушении на убийство третьего во время событий в центре Киева в феврале 2014 года.Народные депутаты Владимир Парасюк и Семен Семенченко просят суд отпустить Бубенчика под личное обязательство либо на поруки.Дело экс-беркутовцевСвятошинский райсуд Киева разрешил допросить как свидетеля защиты бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу пятерых бойцов спецроты "Беркута", обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана.Дело ХолодницкогоГлава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пришел на допрос в ГПУ, но отказался участвовать в следственных действиях. Он настаивал на смене следователей и прокуроров в уголовном производстве. Холодницкого подозревают в принуждении свидетеля давать показания и разглашении данных досудебного расследования.Процессуальное руководство по делу было передано Генеральной инспекции Генпрокуратуры.Дело АваковаСледственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за препятствование "свободному осуществлению российскими гражданами избирательных прав на выборах президента России" 18 марта.Дело о е-декларированииВерховная Рада отклонила законопроекты №6271 и №6674, которыми предлагалось отменить требование об обязательной подаче е-деклараций активистами-антикоррупционерами.Еще четыре проекта законов на эту тематику не были включены в повестку дня.Дело об антипольских провокацияхГлава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове и поджоге польского туристического автобуса во Львовской области. По его словам, антипольские акции финансировало окружение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб.Дело о подрыве банкоматаНеизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в Харькове и похитили из него все деньги. Банк пообещал вознаграждение в размере 50 тыс. грн за информацию, которая поможет поймать преступников.Дело МанафортаВ США вынесли первый приговор в рамках расследования по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Адвокат Алекс ван дер Цван должен отбыть 30 дней тюремного заключения и выплатить штраф за дачу ложных показаний. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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