Не голосовали за отмену е-декларирования для общественных активистов народные депутаты, которых коснулись антикоррупционные расследования.

Об этом в кулуарах сказал народный депутат и координатор центра "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук,передает со ссылкой на .

"Это месть конкретных депутатов, которые считают, что каким-то образом должны отомстить антикоррупционерам. Поэтому они не голосовали", - отметил Тымчук.

Он пояснил, что речь идет о политиках, чей бизнес задели расследования борцов с коррупцией.

"Надеюсь, мы вернемся ко включению в повестку дня. Завтра - вряд ли. Но в четверг это вполне вероятно. Надо на уровне руководителей фракций советовать в индивидуальном порядке депутатов, которые не голосовали", - сказал Тымчук.

На заседании 3 апреля народные депутаты из многих попыток не смогли отменить е-декларирование для антикоррупционных общественных активистов. Такие требования для общественных организаций депутаты ввели в прошлом году. Изменения в законодательство подписал президент .

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал жесткое заявление из-за неотмененного декларирования для антикоррупционеров. После критики ЕС президент изменил мнение и просил парламент отменить эту норму.

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