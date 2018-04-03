|Нардепы готовы взять на поруки Бубенчика
|03.04.2018 22:12
|
Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на МайданеНародные депутаты готовы взять на поруки Ивана Бубенчика, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014
Фото: rian.com.ua
Такую информацию "Украинской правде" сообщил депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты взять Бубенчика на поруки. "Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждают вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко (народный депутат от партии "Самопомощь" - ред.)". Он сообщил, что сейчас в суде, который выбирает Бубенчику мера пресечения, объявлен перерыв до 21:00 вторника, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела. "Сейчас адвокат изучает дело. Суд отложили до 21:00 сегодняшнего вечера", - сообщил политик. Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на Майдане. "Я был на суде. Отъехал для консультаций с адвокатом", - сказал Парасюк. Он пояснил, что сейчас по делу Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.
Напомним, правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".
Как известно, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком, в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года. Через несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.
Напомним, за четыре года расследования преступлений, совершенных против участников Майдана во время Революции Достоинства, так и не стало делом государственного приоритета.