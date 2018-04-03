Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на Майдане

Такую информацию " Украинской правде " сообщил депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты взять Бубенчика на поруки. "Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждают вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко (народный депутат от партии "Самопомощь" - ред.)". Он сообщил, что сейчас в суде, который выбирает Бубенчику мера пресечения, объявлен перерыв до 21:00 вторника, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела. "Сейчас адвокат изучает дело. Суд отложили до 21:00 сегодняшнего вечера", - сообщил политик. Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на Майдане. "Я был на суде. Отъехал для консультаций с адвокатом", - сказал Парасюк. Он пояснил, что сейчас по делу Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.

Напомним, правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".