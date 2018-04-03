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Нардепы готовы взять на поруки Бубенчика
03.04.2018 22:12
Нардепы готовы взять на поруки Бубенчика
Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на Майдане
Народные депутаты готовы взять на поруки Ивана Бубенчика, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014
Нардепы готовы взять на поруки Бубенчика Фото: rian.com.ua

Такую информацию "Украинской правде" сообщил депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты взять Бубенчика на поруки.  "Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждают вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко (народный депутат от партии "Самопомощь" - ред.)".  Он сообщил, что сейчас в суде, который выбирает Бубенчику мера пресечения, объявлен перерыв до 21:00 вторника, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела.  "Сейчас адвокат изучает дело. Суд отложили до 21:00 сегодняшнего вечера", - сообщил политик. Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на Майдане.  "Я был на суде. Отъехал для консультаций с адвокатом", - сказал Парасюк.  Он пояснил, что сейчас по делу Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.

Напомним, правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".

Как известно, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком, в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года. Через несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.

Напомним, за четыре года расследования преступлений, совершенных против участников Майдана во время Революции Достоинства, так и не стало делом государственного приоритета.

 

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