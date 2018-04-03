Это стало результатом расследования о «несправедливой» торговой практике

Правительство Мексики объявило о введении антидемпинговых пошлин на продукцию из углеродистой стали, которую получает из четырех стран, в том числе из Украины, передает Reuters, информирует svodka.net.

«Министерство экономики Мексики сообщило во вторник, что оно официально ввело антидемпинговые пошлины на импорт труб из углеродистой стали из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины после завершения расследования о «несправедливой» торговой практике», — говорится в сообщении.

В заявлении министерства отмечается, что расследование было проведено по просьбе одной из компаний и предполагало анализ торговых операций в период с апреля 2013 года по март 2016 года.

В последние годы Мексика ввела пошлины на изделия из стали из нескольких стран, после того как местные производители объявили о сокращении тысяч рабочих мест в 2015 году и отменили инвестиции.

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Недавно министерство экономики Мексики ввело антидемпинговые пошлины на импорт труб из углеродистой стали из Китая.

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