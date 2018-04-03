Голландский адвокат Алекс ван дер Зваан был приговорен к 30 дням заключения за то, что он предоставил ложную информацию следователям о контактах с бывшим помощником президента США Риком Гейтсом на фоне расследования спецпрокурором США Робертом Мюллером российского вмешательства в выборы в США 2016 года, передает со ссылкой на BBC.

По информации СМИ, 33-летний Ван дер Зваан владеет французским и русским языками и закончил Лондонский королевский колледж в 2006 году, женат на дочери российского миллиардера Германа Хана.

Кроме заключения, во вторник судебным решением Ван дер Зваан был оштрафован на сумму 20 тыс. долларов. Обвинительный приговор против него не касался избирательной кампании Дональда Трампа 2016 года.

Согласно судебным документам, Ван дер Зваан "намеренно и сознательно" сделал ложные заявления, отвечая на вопрос о докладе, подготовленном в 2012 году его бывшей юридической фирмой для Министерства юстиции Украины в деле о Юлии Тимошенко.

Отмечается, что Тимошенко, прежний украинский премьер-министр, в 2011 году была заключена в связи с газовым соглашением с Россией, по обвинению, которое, по ее словам, было политически мотивированно.

В обвинительном заключении Мюллера сказано, что Ван дер Зваан "удалил и другим способом не направлял электронных писем, которые требовало специальное адвокатское бюро", и сделал ложное утверждение о том, когда он в последний раз контактировал с господином Гейтсом и "лицом А", которого не было идентифицировано. "Лицо A" отмечается как долгосрочный бизнес-партнер господина Гейтса и господина Манафорта.

Как отмечает издание, Рик Гейтс и Пол Манафорт получили ряд обвинений в том числе относительно заговора с целью отмывания денег, а также о том, что оба выступали как "незарегистрированные агенты" бывшего президента Украины Виктора Януковича и его партии.

Как сообщал департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проверяет факты возможной выдачи средств из "черной бухгалтерии" Партии регионов экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, но о подозрении ему не сообщалось.

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