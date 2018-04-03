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Бывший заложник "ДНР" Козловский: Во время оранжевой революции в Святогорске раздавали листовки, что Янукович - сын Божий
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03.04.2018 22:16
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Ученый-религиовед Игорь Козловский заявил, что у Партии регионов
были свои интересы и связи с церковью Московского патриархата,
которая агитировала за Виктора Януковича. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Козловский: У Партии регионов были
свои интересы и связи с церковью Московского патриархата Фото:
Сергей Крылатов / Gordonua.com "Этой проблемой, если говорить о
национальной безопасности, должны были заниматься уже давно. По той
причине, что перед нами механизм, который был использован так
называемым "русским миром", чтобы влиять на сознание людей. Это
было с 90-х годов, в это вкладывались большие деньги олигархов,
начиная с того же Нусенкиса (бизнесмен Виктор
Нусенкис. – ), который построил множество храмов – в
том числе на своих предприятиях. И каждый месяц он выделял $1 млн
на развитие православной церкви Московского патриархата", –
рассказал ученый.Религиовед отметил, что УПЦ МП во время Оранжевой
революции агитировала на Донбассе за кандидата в президенты Виктора
Януковича."Донецкий регион был своеобразной вотчиной Партии
регионов. И у Партии регионов были свои интересы и связи с церковью
Московского патриархата. Когда была Оранжевая революция, в
том же Святогорске раздавали листовки, где было написано, что
Янукович – сын Божий", – рассказал он.Козловский
подчеркнул, что есть монастыри, имеющие большие основания
называться лаврой, чем Святогорская Лавра в Донецкой области."Это
было решение, спущенное от Януковича, и тогда сделали эту Лавру.
То, что там был в той или иной степени рассадник "русского
мира", – это тоже знают. Но этим должны заниматься
правоохранительные органы", – подытожил он.Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.В 2014 году глава УПЦ Киевского
патриархата Филарет заявил, что на неподконтрольных
Украине территориях боевики запретили все церкви, кроме УПЦ
МП, и обвинил Московский патриархат в поддержке России и
сепаратистов.
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