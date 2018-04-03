|Пишнотіла Настя Каменських продемонструвала форми у бікіні (ФОТО)
|03.04.2018 22:20
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Відома співачка Настя Каменських зараз насолоджується відпочинком біля моря, хоча куди вирушила зірка замість того, щоб мити вікна та пекти паски - не зізнається.
У своєму Інстаграмі Каменських, яка ще у неділю була в Україні на концерті "Вечір прем'єр з Катею Осадчею", ділиться пікантними фото, на яких позує у бікіні та демонструє неймовірно пишні та сексуальні форми і розкішні накачані сідниці.
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