|К Бубенчику нельзя применить закон об амнистии, - прокурор
|03.04.2018 22:20
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Закон об амнистии участников Революции Достоинства был принят парламентом 21 февраля 2014Прокурор Департамента спецрасследование Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской считает, что закон об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Ивана Бубенчику.
Фото: з відкритих джерел
"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей", - сообщил УНИАН.
"А в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не соответствует порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - сказал Донской.
Закон об амнистии участников Революции Достоинства был принят парламентом 21 февраля 2014 года.
Как известно, 3 апреля ГПУ вручила подозрение бубенчики, который рассказывал, как стрелял на Майдане в милицию. Его подозревают в убийстве двух милиционеров.
Бубенчики подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК).
В законе об амнистии указана только 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.
Во вторник суд избирает ему меру пресечения.
Депутат Владимир Парасюк и Семен Семенченко готовы взять бубенчики на поруки.
Напомним, правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".
Как известно, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком, в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года. Через несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.
Напомним, за четыре года расследования преступлений, совершенных против участников Майдана во время Революции Достоинства, так и не стало делом государственного приоритета.