Закон об амнистии участников Революции Достоинства был принят парламентом 21 февраля 2014

"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей", - сообщил УНИАН.

"А в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не соответствует порядку, прописанному в УПК, не может быть применен" , - сказал Донской.

Закон об амнистии участников Революции Достоинства был принят парламентом 21 февраля 2014 года.

Как известно, 3 апреля ГПУ вручила подозрение бубенчики, который рассказывал, как стрелял на Майдане в милицию. Его подозревают в убийстве двух милиционеров.

Бубенчики подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК).

В законе об амнистии указана только 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.

Во вторник суд избирает ему меру пресечения.

Депутат Владимир Парасюк и Семен Семенченко готовы взять бубенчики на поруки.

Напомним, правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".