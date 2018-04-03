В индийском штате Орисса обезьяна украла ребенка и утопила ее в колодце. Об этом сообщает со ссылкой на "ВВС Украина".

Сообщается, что мать ребенка видела, как обезьяна схватила малыша, однако не смогла его спасти. Через день один из родственников матери нашел тело ребенка в колодце позади дома.

Врач, которая осмотрела ребенка, не нашла признаков серьезных ранений.

"Это похоже на случай асфиксии вследствие утопления", - сообщила она.

В полиции отметили, что похищение обезьяной ребенка "очень редкий случай", несмотря на то, что иногда обезьяны нападают на людей в поисках пищи.

"Хотя довольно распространены случаи, когда обезьяны нападают на людей или входят в дома в поисках пищи, это первый случай, когда одна из них сбежала с ребенком", - сообщил офицер полиции господин Прадхан.

Полиция надеется поймать обезьяну в течение недели и уже сотрудничает с местным племенем, которое занимается ловлей обезьян.

Напомним, в Индии молодого парня из низшей касты, с сообщества далитов, забили до смерти из-за того, что он приобрел лошадь и ездил верхом на нем.

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