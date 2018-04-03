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Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что у израильтян есть право на собственное государство
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03.04.2018 22:24
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Заявления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана
Аль Сауда о праве Израиля на существование являются одними их
первых, прозвучавшими от лидера суннитского государства. Салман Аль
Сауд считает, что когда на Ближнем Востоке настанет мир,
интерес стран Персидского залива в сотрудничестве с Израилем
возрастет Фото: ЕРА "Я считаю, что у палестинцев и у евреев есть
право на собственное государство, в котором они будут жить в мире",
– отметил принц. Издание напоминает, что ни один суннитский
руководитель никогда ранее не признавал такое право для
израильтян.По словам Салмана Аль Сауда, необходимо заключение
мирного соглашения, которое обеспечит стабильность и установит
нормальные отношения в регионе.Он добавил, что у Саудовской Аравии
никогда не было проблем с Израилем. "Много евреев из Америки и
Европы приезжают в нашу страну", – подчеркнул принц."Израиль
экономически развитая страна и у нас есть общие интересы и есть
разногласия. Но, когда будет мир, взаимный интерес станет громадным
в сотрудничестве Израиля со странами Персидского залива", –
подчеркнул Салман Аль Сауд.Как пишет Reuters, в последнее
время участились тайные контакты между Израилем и Саудовской
Аравии. В марте Эр-Рияд впервые в истории открыл свое
воздушное пространство для пассажирского самолета, выполнявшего
рейс в Тель-Авив. На сближение с Иерусалимом официальный Эр-Рияд
подталкивает ухудшение отношений с Ираном, считает агентство.
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