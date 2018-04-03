Заявления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда о праве Израиля на существование являются одними их первых, прозвучавшими от лидера суннитского государства. Салман Аль Сауд считает, что когда на Ближнем Востоке настанет мир, интерес стран Персидского залива в сотрудничестве с Израилем возрастет Фото: ЕРА "Я считаю, что у палестинцев и у евреев есть право на собственное государство, в котором они будут жить в мире", – отметил принц. Издание напоминает, что ни один суннитский руководитель никогда ранее не признавал такое право для израильтян.По словам Салмана Аль Сауда, необходимо заключение мирного соглашения, которое обеспечит стабильность и установит нормальные отношения в регионе.Он добавил, что у Саудовской Аравии никогда не было проблем с Израилем. "Много евреев из Америки и Европы приезжают в нашу страну", – подчеркнул принц."Израиль экономически развитая страна и у нас есть общие интересы и есть разногласия. Но, когда будет мир, взаимный интерес станет громадным в сотрудничестве Израиля со странами Персидского залива", – подчеркнул Салман Аль Сауд.Как пишет Reuters, в последнее время участились тайные контакты между Израилем и Саудовской Аравии. В марте Эр-Рияд впервые в истории открыл свое воздушное пространство для пассажирского самолета, выполнявшего рейс в Тель-Авив. На сближение с Иерусалимом официальный Эр-Рияд подталкивает ухудшение отношений с Ираном, считает агентство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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