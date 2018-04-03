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Рада поддержала законопроект о концессии
03.04.2018 22:28
Рада поддержала законопроект о концессии
"За" проголосовало 240 народных депутатов
Верховная Рада Украины приняла законопроект №8125 "О концессии" за основу.
Рада поддержала законопроект о концессии Фото: kievsmi.net

Об этом сообщается на сайте ВР.

"За" проголосовало 240 народных депутатов.

Как передает "Интерфакс", глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук отметил, что законопроект, в частности, разграничивает регулирование концессии и других форм государственно-частного партнерства, упрощает процедуру выделения земельных участков для концессионных проектов, устанавливает единую процедуру принятия решений во всех формах государственно-частного партнерства, в том числе, концессии.

"При этом право собственности на объект концессии в местной территориальной общины", - уточнил Иваничук.

 Он признал необходимость доработки законопроекта ко второму чтению, в частности, концессионного конкурса.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет общинам сел и поселков принимать решение о присоединении к городам областного значения, с которыми граничат. Такие решения могут приниматься без обязательного проведения местных выборов.

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