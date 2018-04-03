"За" проголосовало 240 народных депутатов

Об этом сообщается на сайте ВР .

"За" проголосовало 240 народных депутатов.

Как передает "Интерфакс", глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук отметил, что законопроект, в частности, разграничивает регулирование концессии и других форм государственно-частного партнерства, упрощает процедуру выделения земельных участков для концессионных проектов, устанавливает единую процедуру принятия решений во всех формах государственно-частного партнерства, в том числе, концессии.

"При этом право собственности на объект концессии в местной территориальной общины", - уточнил Иваничук.

Он признал необходимость доработки законопроекта ко второму чтению, в частности, концессионного конкурса.