Украинские аграрии начали сеять яровые зерновые. Так, на начало апреля уже засеяно первые 4,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур в Херсонской и Николаевской областях, передает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По прогнозам, повышение температуры до +15 ... + 20 градусов в ближайшие 10 дней будет помогать активизации посева практически по всей Украине.

"На сегодня есть все погодные и ресурсные условия для успешного проведения посевной кампании. В частности, аграрии на 100% обеспечены семенами на 101% - азотными удобрениями, в достаточном количестве - средствами защиты растений и топливом", - отметил Максим Мартынюк.

Он добавил, что этой весной яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять 7,4 млн га со структурой посевов на уровне прошлого года. Возможны небольшие колебания, связанные с погодными условиями, процессами севооборотов, рентабельности в пределах 5-10% по всем культурами.

Справка. В 2018 году яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять 7,4 млн га. Из них ранняя группа: ячмень - 1,6 млн га; пшеница - 182 тыс. га; овес - 200 тыс. га; горох - 412 тыс. га.

Поздняя группа: гречка -158 тыс. Га; просо - 56 тыс. га; кукуруза на зерно - 4,6 млн га.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира