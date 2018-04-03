Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что арест активиста Евромайдана Ивана Бубенчика может вернуть Украину в прошлое к Майдану. Вятрович: Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013-2014 – мы можем вернуться в прошлое Фото: Volodymyr Viatrovych / Facebook "20 февраля 2014 утром Иван Бубенчик стрелял по беркутовцам и убил нескольких из них. Это было после того, как они убили несколько десятков майдановцев и перед тем, как они готовились убить еще сотни. Сейчас его арестовали. Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана. Результат суда над ним может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013-2014 – мы можем вернуться в прошлое к Майдану", – подчеркнул он.Вятрович добавил, что приговор Бубенчику должен показать, что важнее для Украины, "право или закон". https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10211622073246882 Сегодня Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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