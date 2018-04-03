|Вятрович: Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана. Результат суда над ним может изменить судьбу Украины
|03.04.2018 22:32
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https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10211622073246882
Сегодня Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.
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