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"Укрзализныця" назначила на пасхальные праздники еще три поезда
03.04.2018 22:36
"Укрзализныця" назначила на пасхальные праздники еще три поезда
только на период с 4 по 10 апреля назначено 26 дополнительных поездов
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три дополнительных поезда, которые будут курсировать на пасхальные праздники
"Укрзализныця" назначила на пасхальные праздники еще три поезда Фото: unian.ua

Всего на период с 4 по 10 апреля назначено 26 дополнительных поездов, сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

В частности, поезд №239 Киев-Ужгород отправится из Киева 6, 8 апреля в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении отправление из Ужгорода 7 и 9 апреля в 19:05 и прибывать в Киев на следующий день в 10:09.

Поезд №152/151 Киев-Херсон будет курсировать 7 апреля, отправление из Киева в 8:00 прибытия в Херсон в 18:57. Отправление из Херсона в 09:30 приход в Киев в 19:16.

Поезд № 251/252 Днепр-Кривой Рог-Одесса будет курсировать 6, 8 апреля, отправление из Днепра в 21:55, приход в Одессу в 11:45. Обратно поезд осуществит рейсы 7, 9 апреля, отправление из Одессы в 15:22 и приход в Днепр - 5:07.

Напомним, "Укрзализныця" отложила повышение тарифов на проезд с 1 апреля, как это планировалось ранее.

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