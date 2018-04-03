В штаб-квартиру YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно проник человек с оружием, были слышны выстрелы, сообщает канал CBS со ссылкой на очевидцев, передает

Как отметил в Twitter один из сотрудников компании Вадим Лаврусик: "Стрелец в штаб-квартире YouTube. Слышал выстрелы и видел людей, бегущих в офисе. Забаррикадировался в одной из комнат вместе с коллегами ".

Полиция пока не подтверждает эти данные. Люди, находящиеся близко района, сообщают о выстрелах, выстрелы, активную деятельность полиции и блокированию района.

Репортер местного канала KPIX 5 Андриа Борба заявила, что хотя двапидроздилы национальной безопасности прибыли на вызов. Радиопередачи полиции рассказывают о раненых в местных больницах.

Как сообщал пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе YouTube.

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