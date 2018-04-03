|В Казахстане около 200 человек отравились мороженым
|03.04.2018 22:44
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В мороженом нашли сальмонеллез и стафилококкВ инфекционную больницу города Шымкент в Казахстане госпитализированы 188 человек, что съели мороженое в местном кафе.
Фото: facebook.com/Valdisehf
Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области во вторник, 3 апреля.
"Первые данные экспертизы показали, что причиной отравления стало заражение продукции возбудителями сальмонеллеза, он обнаружен в 24 из 25 обследуемых ингредиентов мороженого. В некоторых продуктах обнаружен стафилококк", - говорится в сообщении.
Во время проверки субъекта предпринимательства были выявлены грубые нарушения санитарных норм. В частности, смесь для мороженого готовилась в помещении частного дома, где не соблюдались санитарно-гигиенические требования, а готовую смесь привозили на место реализации в пятилитровых пластиковых бутылках на личном автотранспорте, а не в рефрижераторах, как нужно.
Кроме этого, во всех 12 сотрудников кафе отсутствовали медицинские книжки с прохождением медосмотра и допуском к работе, за исключением одного продавца.
Массовое отравление произошло в конце прошлой недели, когда в областную инфекционную больницу стали обращаться люди после употребления мороженого, купленного в одной из торговых точек города. Всем пострадавшим был поставлен предварительный диагноз - острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция.
Ранее во Львовской области восемь человек отравились тортом. Позже в пострадавших нашли сальмонеллез.