В мороженом нашли сальмонеллез и стафилококк

Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области во вторник, 3 апреля.

"Первые данные экспертизы показали, что причиной отравления стало заражение продукции возбудителями сальмонеллеза, он обнаружен в 24 из 25 обследуемых ингредиентов мороженого. В некоторых продуктах обнаружен стафилококк", - говорится в сообщении.

Во время проверки субъекта предпринимательства были выявлены грубые нарушения санитарных норм. В частности, смесь для мороженого готовилась в помещении частного дома, где не соблюдались санитарно-гигиенические требования, а готовую смесь привозили на место реализации в пятилитровых пластиковых бутылках на личном автотранспорте, а не в рефрижераторах, как нужно.

Кроме этого, во всех 12 сотрудников кафе отсутствовали медицинские книжки с прохождением медосмотра и допуском к работе, за исключением одного продавца.

Массовое отравление произошло в конце прошлой недели, когда в областную инфекционную больницу стали обращаться люди после употребления мороженого, купленного в одной из торговых точек города. Всем пострадавшим был поставлен предварительный диагноз - острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция.