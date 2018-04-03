|Эрдоган позавидовал Путину из-за девушек
|03.04.2018 22:46
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного фото с Президентом РФ Владимиром Путиным устроил небольшую перестановку, поскольку возле российского лидера стояло аж три девушки, а возле турецкого - ни одной, передает
"Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!": Эрдоган позавидовал Путину", - так подписал короткое видео с протокольной фотосессии российский журналист Дмитрий Смирнов.
Ранее турецкое агентство по атомной энергии вчера выдало российской госкорпорации "Росатом" лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую".
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