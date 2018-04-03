Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного фото с Президентом РФ Владимиром Путиным устроил небольшую перестановку, поскольку возле российского лидера стояло аж три девушки, а возле турецкого - ни одной, передает

"Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!": Эрдоган позавидовал Путину", - так подписал короткое видео с протокольной фотосессии российский журналист Дмитрий Смирнов.

«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда! »: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef - Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 3 апреля 2018

Ранее турецкое агентство по атомной энергии вчера выдало российской госкорпорации "Росатом" лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую".

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