Прокуратура АР Крым подозревает задержанного в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. СМИ пишут, что речь идет о Сергее Осьминине. "Депутата" задержали на границе с оккупированным Крымом Фото: dpsu.gov.ua Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.Как сообщают в прокуратуре, гражданин Украины в сентябре 2014 года был избран депутатом "Евпаторийского городского совета" от партии "Единая Россия", созданной незаконными оккупационными властями на территории полуострова.По данным СБУ, в марте 2014 года он принимал активное участие в деятельности так называемой самообороны Крыма, в частности, в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины.Он был задержан 3 апреля в пункте пропуска Чаплинка на админгранице с оккупированным Крымом.Агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщает, что задержанный – Сергей Осьминин, который ехал на материковую часть Украины проведать родственников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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