Прокуратура АР Крым подозревает задержанного в посягательстве на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины. СМИ
пишут, что речь идет о Сергее Осьминине. "Депутата" задержали на
границе с оккупированным Крымом Фото: dpsu.gov.ua Мужчина
подозревается в совершении уголовного преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса
Украины.Как сообщают в прокуратуре, гражданин Украины в сентябре
2014 года был избран депутатом "Евпаторийского городского совета"
от партии "Единая Россия", созданной незаконными оккупационными
властями на территории полуострова.По данным СБУ, в марте 2014 года
он принимал активное участие в деятельности так называемой
самообороны Крыма, в частности, в захвате административных зданий
органов государственной власти и местного самоуправления Украины.Он
был задержан 3 апреля в пункте пропуска Чаплинка на
админгранице с оккупированным Крымом.Агентство "Интерфакс" со
ссылкой на свой источник сообщает, что задержанный – Сергей
Осьминин, который ехал на материковую часть Украины проведать
родственников.
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