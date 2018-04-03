По подозрению в совершении теракта, совершенного в октябре 2017 года, в результате которого погибли два и получили ранения три человека, в том числе народный депутат Украины Игорь Мосийчук, был задержан один из преступников. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, выступая на брифинге в Одессе, передает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Теракт, Мосийчук ... Да, новости есть. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации и совершении этого террористического акта. На сегодня могу сказать, что этот террористический акт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыто", - сказал глава СБУ журналистам во вторник.

По его словам, в ходе расследования было установлено и задержано одного человека, двое других преступников находятся на иностранной территории.

"В ходе проведенных обысков нами изъято несколько килограмм тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность этого лица к совершению этого преступления", - рассказал Грицак.

По его словам, подробнее о ходе следствия можно будет узнать на брифинге по этому поводу, который должен состояться в ближайшее время.

Как сообщал 23 февраля народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что правоохранительные органы раскрыли покушение, которое было совершено против него осенью прошлого года.



Напомним, 25 октября 2017 года в Киеве было совершено покушение на нардепа Мосийчука.

Первым погибшим стал охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения. Он погиб от полученных ранений. Второй - прохожий, который также погиб, был капитаном полиции.

По данным следствия, мощность взрывного устройства составляла 400-600 г в тротиловом эквиваленте.

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