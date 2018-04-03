Специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости, информирует svodka.net.

По словам Пескова, теорию британской стороны подтвердить невозможно, и Россия с самого начала сказала, что не имеет отношения к отравлению Скрипалей. «Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что сразу это не кончится», — сказал он.

Песков также отметил, что косвенные подтверждения нелепости британской стороны будут еще появляться.

Ранее сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. По словам специалистов, в их сферу деятельности входит только определение типа и семейства отравляющего вещества.

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Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что российская сторона имеет отношение к покушению. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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