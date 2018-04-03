У каждого рано или поздно возникает желание уволиться с работы. Чаще только причиной этого становятся споры в коллективе, эмоциональное истощение или переутомление.

Часто спонтанное желание оставить все - это эмоциональный всплеск. Чтобы помочь украинцем пережить его, специалисты советуют проанализировать причины возникновения. После этого решать нужно ли увольняться, передает со ссылкой на .

Усталость

Работники чаще только задумываются над сменой работы, когда чувствуют переутомление. Ведь подведения годовых итогов или просто тяжелая неделя истощает. Если в вашей работе тяжелые периоды не меняются свободными, вероятно, действительно рискуете потерять интерес к работе. В то же время, когда трудности временные, не спешите писать заявление. Возьмите отпуск, проанализируйте плюсы и минусы вашей работы. Если после отдыха чувствуете прилив энергии, непременно возвращаетесь к работе.

Эмоции

Это самый опасный фактор. Он побуждает к принятию необдуманных эмоциональных решений. Если вас что-то расстроило или разозлило, посчитайте до ста, попейте кофе, возьмите день отпуска. Дома расскажите ситуацию своим родным. Посмотрите на нее с другой стороны. Только тогда принимайте окончательное решение.

Упущенные возможности

Если вы проработали полгода и до сих пор не увидели карьерного роста, не спешите увольняться. Нельзя получать все и сразу. Помните - сначала вы работаете на авторитет, а потом он работает на вас. Правда, когда вы уже третий год занимаетесь абсолютно одной и той же работой, ваши полномочия не расширяются, стоит подумать о смене работы.

Вы любите свою работу

Иногда хорошие специалисты получают заманчивые предложения от сторонних компаний. Там предлагают платить больше и условия лучше. Правда внутренний комфорт, хорошие отношения в коллективе, не самая низкая зарплата на рынке, удобное расположение, отличный график работы, иногда стоит дороже, чем 20%-ная надбавка к зарплате.

В Украине предлагают на 4 дня увеличить отпуск. Кроме того, при условии подписания соответствующего договора, увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов. За дополнительные часы обещают доплачивать. За каждый дополнительный час работы, если их более 120 в год, работник будет получать тройную оплату.

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