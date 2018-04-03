Американские военные почти выполнили миссию по борьбе с ИГИЛ в Сирии, а потому президент США Дональд Трамп намерен "очень быстро принять решение" о выводе войск. Американский президент подчеркнул, что "хочет доставить войска домой" Фото: ЕРА По словам Трампа, основная задача США в Сирии – уничтожение ИГИЛ. Американские военные почти выполнили эту миссию, "и мы очень быстро примем решение, что нам делать дальше".Американский президент подчеркнул, что "хочет доставить войска домой". Агентство пишет, что специальный посланник США по глобальной коалиции против ИГИЛ Бретт МакГерк сегодня на форуме в Вашингтоне заявил, что задача США по борьбе с ИГИЛ еще не закончена, "но мы собираемся завершить эту миссию".30 марта Трамп уже говорил о желании вывести американские войска из Сирии.По данным газеты The New York Times, в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция. В декабре 2017 года представитель министерства обороны США Эрик Пэхон отмечал, что в Сирии осталось около 3 тыс. боевиков "Исламского государства".В феврале 2018 года глава ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харриган сообщал, что международная коалиция освободила в Сирии и Ираке более 7,7 млн человек и 98% территории, которую ранее контролировало ИГИЛ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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