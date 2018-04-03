Мужчина попал в ДТП около села Жабокричка в Винницкой области, а затем угнал автомобиль местного жителя, потому что спешил на свидание с девушкой. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает

“В полицию обратился житель Чечельницкого района, который сообщил, что возле села Жабокричка у него похитили транспортное средство. Став свидетелем ДТП, он остановился, чтобы помочь водителю автомобиля ВАЗ 21011, который столкнулся с деревом”, — говорится в сообщении.

Далее водитель ВАЗа сел в автомобиль заявителя и поехал в направлении Чечельника.

Во время движения по райцентру мужчина на угнанной машине не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого он пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицейскими.

“Правонарушителем оказался 41-летний житель Гайворонского района Кировоградской области. В совершенном преступлении задержанный признался, оправдываясь, что угнал автомобиль, потому что очень спешил в Винницу, чтобы сделать предложение девушке. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке”, — передают в пресс-службе.

Следственное отделение полиции начало уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, полиция установила личность мужчины, который во Львовской области похитил автобус SCANIA , чтобы покататься.

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