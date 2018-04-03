Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов задекларировал свыше 3,7 млн гривен дохода за 2017 год. Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает со ссылкой на .

Так, Степанов указал в декларации 145 722 гривен зарплаты, полученной в "Полиграфический комбинат "Украина" по производству ценных бумаг", 3 448 669 гривен процентов от вклада в "Ощадбанке", 165 039 гривен зарплаты как главы , и 1 055 гривен в "Ощадбанке". Таким образом, доход Степанова за 2017 год составил 3 760 485 гривен. Жена Степанова в 2017 году получила 116 360 гривен зарплаты по основному месту работы и 34 841 гривен зарплаты по совместительству, 1 174 665 гривен процентов от вкладов в "Ощадбанке", 284,4 тыс. гривен дохода, выплаченного самозанятому лицу и 1 674 962 гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Кроме того, Степанов задекларировал 27 420 евро наличных, а также свыше 20,7 млн гривен, свыше 38 тыс. долларов и более 25 2 тыс. евро на счетах в банке, а также 3,6 млн гривен средств, одолженных третьим лицам.

Степанов задекларировал квартиры в , Донецке и Одессе и машиноместо в , часы, ювелирные изделия, одежду, автомобили (Land Rover, Lexus GX460 и Lexus LX 450).

Напомним, ранее сообщалось, что глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка задекларировал свыше 224 тыс. гривен дохода за 2017 год.

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