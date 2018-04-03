- Это у нас избушка на курьих ножках, - рассказывал Богатырь с такой гордостью, словно сам её создал, - Личное изобретение Бабы-Яги. Поговаривают, что она у неё случайно получилась, но я лично думаю, что это просто слухи.

Рыцарь обошёл избушку кругом, восхищённо цокая языком.

- Ножки как настоящие, - восхищённо пробормотал он.

Избушка обиженно дёрнулась и лягнула Рыцаря ножкой. Тот пискнул, пролетел несколько метров и с грохотом упал на землю.

- Что такое? - из окна избушки показалось недовольное лицо Бабы-Яги, - Вы что тут, негодяи, избушку мне дразните?

- Ни в коем случае, - хохоча, поклонился Богатырь, - Доброго тебе денёчка, бабушка. Гость у нас иноземный. Опытом делюсь, да про жизнь нашу рассказываю вот.

Рыцарь приветственно поднял руку, не поднимаясь с земли.

- Ишь ты, - прищурилась Яга, - А ну-ка, милок, скажи: рост у него какой?

- Не влезет, - развёл руками Богатырь, - Можно я ему ещё покажу, что избушка умеет? Ну, чтобы ко мне повернулась передом?

- Покажи, - кивнула Баба-Яга, - Сама лично научила.

Рыцарь сел на землю, охая.

- Смотри, - подмигнул ему Богатырь, - Избушка! На старт! Внимание! Марш!

Избушка сорвалась с места и побежала между деревьев. Из неё слышались крики Бабы-Яги и Баюна, который обзывал Богатыря сволотой и что-то обещал.

Когда избушка совсем скрылась из виду, Рыцарь недоумённо посмотрел на согнувшегося от хохота Богатыря.

- А это тоже для веселья? - поинтересовался он, - А почему ты её не перекрестил, как Кощея?

- С ней так не получается, - Богатырь протянул руку, - Кто её перекрестит, у того то поганки на голове вырастут, то два лишних уха появится. Ненадолго, но всё равно неприятно.

Рыцарь ухватился за руку, поднялся на ноги и вынул записную книжку.

- А кто там обзывался? - он кивнул в сторону убежавшей избушки.

- Это Баюн, - рассказал Богатырь, - Его обижать не стоит. Во-первых, Яга за него вступится и там одними поганками на голове не отделаешься. Во-вторых, он тебя усыпит в два счёта и проглотит.

- дикарь? - побледнел Рыцарь.

- Рыбоед, - улыбнулся Богатырь, - Но лучше не сердить. Пошли к Змею Горынычу сходим.

Рыцарь записал всё услышанное в книжку и поёжился.

- А вдруг сожжёт?

- Не сожжёт. Пошли.

Дойдя до пещеры, Богатырь попинал хвост Горыныча, лежавший снаружи.

- Чего надо? - раздался грозный голос, - Я великий огнедышащий Дракон! Не провоцируй меня, путешественник, ибо страшен я в… этом, как его?

- В гневе, - подсказал Богатырь.

- В гневе! - торжественно проорал Горыныч и вылез наружу, - Ух ты, консерва!

Рыцарь ойкнул и спрятался за камень.

- Горыныч - это Рыцарь, - представил Богатырь, - Рыцарь - это Змей Горыныч.

- Рад знакомству, - заулыбался Горыныч.

- Взаимно, - пролепетал Рыцарь.

- Показываю вот, как мы тут живём-уживаемся, - Богатырь сел на хвост Дракона, - Эй, ты где там?

Рыцарь аккуратно выглянул из-за камня, ойкнул и спрятался обратно.

- Боится, - довольно произнёс Горыныч.

- Боится, - засмеялся Богатырь, - Ладно, мы тогда вечерком ещё зайдём, ты не против? Пусть привыкнет маленько.

- Заходите. Гостям я всегда рад.

Рыцарь подождал, пока Змей Горыныч не скрылся в пещере и вылез из-за камня.

- А чего ты над ним никак не пошутил? - спросил он.

- Да ну, - Богатырь немного покраснел, - Он же всё-таки огнедышащий, мало ли. Ну что? К Водяному?

- Погоди, - Рыцарь сел на бревно, - Я одного никак не пойму. Они же Злодеи!

- Злодеи.

- Так почему вы их не извели ещё? Знаете ведь, кто где живёт и кто чего боится. Не справитесь, что ли?

Богатырь улыбнулся и сел рядом с Рыцарем.

- Избавимся от этих - появятся новые, - сказал он, - И кто знает, какие они будут. Этих мы уже знаем, как облупленных, они, можно сказать, свои, хотя и Злодеи. Конечно, когда появляются неадекватные Чудища, мы от них избавляемся своими силами, остальных Кощей отсюда выгоняет, он же у них Царь, как-никак. Да и пакостят они уже не так страшно, как раньше. И народ сплочённее и дружнее живёт, зная, что тут рядом Злодеи обитают.

Рыцарь задумчиво поднял забрало и почесал нос.

- удивительный вы народ, - вздохнул он, - Никогда вас не пойму. Пошли к Водяному.

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