|Экскурсия
|03.04.2018 23:05
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- Это у нас избушка на курьих ножках, - рассказывал Богатырь с такой гордостью, словно сам её создал, - Личное изобретение Бабы-Яги. Поговаривают, что она у неё случайно получилась, но я лично думаю, что это просто слухи.
Рыцарь обошёл избушку кругом, восхищённо цокая языком.
- Ножки как настоящие, - восхищённо пробормотал он.
Избушка обиженно дёрнулась и лягнула Рыцаря ножкой. Тот пискнул, пролетел несколько метров и с грохотом упал на землю.
- Что такое? - из окна избушки показалось недовольное лицо Бабы-Яги, - Вы что тут, негодяи, избушку мне дразните?
- Ни в коем случае, - хохоча, поклонился Богатырь, - Доброго тебе денёчка, бабушка. Гость у нас иноземный. Опытом делюсь, да про жизнь нашу рассказываю вот.
Рыцарь приветственно поднял руку, не поднимаясь с земли.
- Ишь ты, - прищурилась Яга, - А ну-ка, милок, скажи: рост у него какой?
- Не влезет, - развёл руками Богатырь, - Можно я ему ещё покажу, что избушка умеет? Ну, чтобы ко мне повернулась передом?
- Покажи, - кивнула Баба-Яга, - Сама лично научила.
Рыцарь сел на землю, охая.
- Смотри, - подмигнул ему Богатырь, - Избушка! На старт! Внимание! Марш!
Избушка сорвалась с места и побежала между деревьев. Из неё слышались крики Бабы-Яги и Баюна, который обзывал Богатыря сволотой и что-то обещал.
Когда избушка совсем скрылась из виду, Рыцарь недоумённо посмотрел на согнувшегося от хохота Богатыря.
- А это тоже для веселья? - поинтересовался он, - А почему ты её не перекрестил, как Кощея?
- С ней так не получается, - Богатырь протянул руку, - Кто её перекрестит, у того то поганки на голове вырастут, то два лишних уха появится. Ненадолго, но всё равно неприятно.
Рыцарь ухватился за руку, поднялся на ноги и вынул записную книжку.
- А кто там обзывался? - он кивнул в сторону убежавшей избушки.
- Это Баюн, - рассказал Богатырь, - Его обижать не стоит. Во-первых, Яга за него вступится и там одними поганками на голове не отделаешься. Во-вторых, он тебя усыпит в два счёта и проглотит.
- дикарь? - побледнел Рыцарь.
- Рыбоед, - улыбнулся Богатырь, - Но лучше не сердить. Пошли к Змею Горынычу сходим.
Рыцарь записал всё услышанное в книжку и поёжился.
- А вдруг сожжёт?
- Не сожжёт. Пошли.
Дойдя до пещеры, Богатырь попинал хвост Горыныча, лежавший снаружи.
- Чего надо? - раздался грозный голос, - Я великий огнедышащий Дракон! Не провоцируй меня, путешественник, ибо страшен я в… этом, как его?
- В гневе, - подсказал Богатырь.
- В гневе! - торжественно проорал Горыныч и вылез наружу, - Ух ты, консерва!
Рыцарь ойкнул и спрятался за камень.
- Горыныч - это Рыцарь, - представил Богатырь, - Рыцарь - это Змей Горыныч.
- Рад знакомству, - заулыбался Горыныч.
- Взаимно, - пролепетал Рыцарь.
- Показываю вот, как мы тут живём-уживаемся, - Богатырь сел на хвост Дракона, - Эй, ты где там?
Рыцарь аккуратно выглянул из-за камня, ойкнул и спрятался обратно.
- Боится, - довольно произнёс Горыныч.
- Боится, - засмеялся Богатырь, - Ладно, мы тогда вечерком ещё зайдём, ты не против? Пусть привыкнет маленько.
- Заходите. Гостям я всегда рад.
Рыцарь подождал, пока Змей Горыныч не скрылся в пещере и вылез из-за камня.
- А чего ты над ним никак не пошутил? - спросил он.
- Да ну, - Богатырь немного покраснел, - Он же всё-таки огнедышащий, мало ли. Ну что? К Водяному?
- Погоди, - Рыцарь сел на бревно, - Я одного никак не пойму. Они же Злодеи!
- Злодеи.
- Так почему вы их не извели ещё? Знаете ведь, кто где живёт и кто чего боится. Не справитесь, что ли?
Богатырь улыбнулся и сел рядом с Рыцарем.
- Избавимся от этих - появятся новые, - сказал он, - И кто знает, какие они будут. Этих мы уже знаем, как облупленных, они, можно сказать, свои, хотя и Злодеи. Конечно, когда появляются неадекватные Чудища, мы от них избавляемся своими силами, остальных Кощей отсюда выгоняет, он же у них Царь, как-никак. Да и пакостят они уже не так страшно, как раньше. И народ сплочённее и дружнее живёт, зная, что тут рядом Злодеи обитают.
Рыцарь задумчиво поднял забрало и почесал нос.
- удивительный вы народ, - вздохнул он, - Никогда вас не пойму. Пошли к Водяному.Источник - .
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