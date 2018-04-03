По предварительной информации женщина ранила более 10 человек в здании. Об этом сообщает со ссылкой на The Verge и местные СМИ.

Один из очевидцев сообщил местному каналу KRON4, что слышал около 20 выстрелов. В мэрии Сан-Бруно заявили, что получили многочисленные звонки в службу спасения 911. На место происшествия приехали машины скорой и полиции.

Сотрудник YouTube Тодд Шерман сообщил в Twitter, что видел капли крови на лестнице. Он предположил, что стрелок мог покончить с собой.

Как сообщал в головном офисе YouTube произошла стрельба.

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