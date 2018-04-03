В Сети были опубликованы рендеры будущего флагманского смартфона Xiaomi Mi 7. Изображения позволяют рассмотреть внешность устройства. Официальный релиз его ожидается не ранее чем через несколько месяцев. Об этом пишет со ссылкой на .

Судя по изображениям, гаджет получит "монобровь" в верхней части экрана, как у X. Также предполагается, что сканер отпечатков пальцев будет расположен не на задней панели, а встроен непосредственно в экран.

Вероятно, будущую новинку оснастят функцией Face Unlock. Относительно функции беспроводной зарядки однозначной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что эксперты определили, какой нынешний .

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