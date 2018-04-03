Президент России Владимир Путин в Анкаре обсудил с лидером Турции Реджепом Эрдоганом расширение сотрудничества в оборонном производстве. Вчера 23.56 | комментариев: Путин и Эрдоган дали совместную пресс-конференцию Фото: kremlin.ru "Мы обсуждали разные вопросы, в том числе вопросы расширения нашего сотрудничества в области военно-технического взаимодействия. Что касается ускоренной по срокам поставки С‑400, то это мы сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей. Мы ускорили производство и договорились по ценам, что очень важно", – отметил президент РФ.Путин допустил передачу Турции некоторых военных технологий, назвав это "исключительно коммерческим вопросом".Эрдоган подтвердил договоренность об ускоренных поставках С‑400 и заявил, что РФ и Турция сейчас согласовывают другие проекты в оборонной промышленности.25 июля 2017 года Эрдоган сообщил, что Анкара и Москва подписали документы о поставках российских комплексов С-400. По его словам, Турция не смогла договориться с США о поставках ракетных систем, следовательно была вынуждена искать альтернативу.По информации агентства Bloomberg, Анкара заплатила за четыре ЗРК С-400 $2,5 млрд. Первые два дивизиона С-400 Россия должна была передать в течение года, остальные два соберут на территории Турции.28 июля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия согласилась передать Анкаре технологии ЗРК С-400.Министерство обороны США раскритиковало сделку Турции и РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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