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Путин заявил, что Россия ускорит поставку в Турцию зенитных ракетных комплексов С-400
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03.04.2018 23:11
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Президент России Владимир Путин в Анкаре обсудил с лидером Турции
Реджепом Эрдоганом расширение сотрудничества в оборонном
производстве. Вчера 23.56 | комментариев: Путин и Эрдоган дали
совместную пресс-конференцию Фото: kremlin.ru "Мы обсуждали разные
вопросы, в том числе вопросы расширения нашего сотрудничества в
области военно-технического взаимодействия. Что касается ускоренной
по срокам поставки С‑400, то это мы сделали по просьбе наших
турецких партнеров и друзей. Мы ускорили производство и
договорились по ценам, что очень важно", – отметил президент
РФ.Путин допустил передачу Турции некоторых военных технологий,
назвав это "исключительно коммерческим вопросом".Эрдоган подтвердил
договоренность об ускоренных поставках С‑400 и заявил, что РФ и
Турция сейчас согласовывают другие проекты в оборонной
промышленности.25 июля 2017 года Эрдоган сообщил, что Анкара и
Москва подписали документы о поставках российских комплексов С-400.
По его словам, Турция не смогла договориться с США о поставках
ракетных систем, следовательно была вынуждена искать
альтернативу.По информации агентства Bloomberg, Анкара
заплатила за четыре ЗРК С-400 $2,5 млрд. Первые два дивизиона С-400
Россия должна была передать в течение года, остальные два соберут
на территории Турции.28 июля пресс-секретарь президента Турции
Ибрагим Калын заявил, что Россия согласилась
передать Анкаре технологии ЗРК С-400.Министерство обороны
США раскритиковало сделку Турции и РФ.
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