|Из-за сбоя в компьютерной системе было задержано почти 15 тысяч авиарейсов в Европе
|03.04.2018 23:14
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Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.
Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе.
В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13:26 мск). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.
Eurocontrol рассчитывает, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.
Как сообщила Немецкая служба безопасности полетов (DFS), в аэропортах Германии также все работает «несколько медленнее». Представитель компании Fraport — оператора крупнейшего немецкого аэропорта во Франкфурте-на-Майне — не считает ситуацию «драматичной», хотя, по его словам, имеются задержки вылетающих рейсов.
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