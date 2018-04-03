|США выделят военную помощь странам Балтии на $170 млн
|03.04.2018 23:16
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Американцы планируют предоставить почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также более $70 млн - на обучение военных и на покупку снаряжения.США окажут военную помощь Эстонии, Латвии и Литве в общей сложности на $170 млн.
Фото: ap.org
Об этом говорится в заявлении Белого дома во вторник, 3 апреля.
"США планируют предоставить почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также более $70 млн - на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", - говорится в документе.
Также США намерены продолжить усиливать систему безопасности в прибалтийском регионе в рамках двух специальных программ - внешнее военное финансирование (FMF) и Международное военное образование и подготовка (IMET).
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров стран Балтии - президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Литвы Далю Грибаускайте и президента Латвии Раймондса Вейониса. Стороны обсудили на переговорах сотрудничество в сфере безопасности и улучшения взаимоотношений в экономической сфере.
В прошлом году НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений. Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года говорил о возможности развертывания Patriot в соседней Эстонии.