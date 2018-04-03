Американцы планируют предоставить почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также более $70 млн - на обучение военных и на покупку снаряжения.

Об этом говорится в заявлении Белого дома во вторник, 3 апреля.

"США планируют предоставить почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также более $70 млн - на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", - говорится в документе.

Также США намерены продолжить усиливать систему безопасности в прибалтийском регионе в рамках двух специальных программ - внешнее военное финансирование (FMF) и Международное военное образование и подготовка (IMET).

Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров стран Балтии - президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Литвы Далю Грибаускайте и президента Латвии Раймондса Вейониса. Стороны обсудили на переговорах сотрудничество в сфере безопасности и улучшения взаимоотношений в экономической сфере .