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Президент РФ Владимир Путин отставкой губернатора Кемеровской
области Амана Тулеева показал, что может тасовать кадровую колоду,
как ему заблагорассудится, считает российский журналист Александр
Гольц. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера
23.47 | комментариев: Путин (в центре) поблагодарил Тулеева
(крайний слева) Фото: ЕРА "То, как было обставлено увольнение
Тулеева, демонстрирует вовсе не недостаток уверенности власти, а
переизбыток ее самоуверенности. Те самые решительные кемеровчане,
шахтеры, которые, стуча касками по асфальту, смещали правительства
в буйные 90-е, ныне робко интересуются у главного начальника, а
будет ли им позволено узнать правду о катастрофе, в которой сгорели
их дети. И следовательно Кремль спокойно, не боясь последствий,
смещает Тулеева, чтобы назначить временно исполняющим обязанности
человека, чьи действия в экстремальной ситуации показали: уж он-то
точно не должен обладать никаким авторитетом", – отметил
журналист.Гольц напомнил, что новый и.о. губернатора Сергей Цивилев
обвинил человека, потерявшего семью в "Зимней вишне", в попытке
обеспечить себе пиар. А поняв настроение митингующих, быстро встал
перед ними на колени."Однако Цивилев еще осенью был намечен в
сменщики Тулееву. И Путин совершенно не видит необходимости
отменять заранее согласованные планы. Таким образом, увольняя
Тулеева, Путин демонстрирует полную уверенность в той модели
властной вертикали, которую он строил 18 лет", – подчеркнул
он.Журналист добавил, что путинская вертикаль власти, основанная на
ответственности чиновников только перед президентом, привела к
кемеровской трагедии."Сейчас сотня ретивых следователей,
направленных в Кемерово, успешно находит все новые нарушения,
имевшие место при функционировании "Зимней вишни": от отсутствия
разрешительных документов на строительство торгового центра до
пучка кабелей, проходивших в непосредственной близости от
пенопластового батута. Подозреваю, если направить ту же сотню в
любой из многих тысяч торгово-развлекательных центров на необъятной
территории России, они накопают точно такие же нарушения", –
предположил он.Гольц пояснил, что многочисленные законы и
инструкции в России игнорируются из-за того, что Путин не может
контролировать работу всех чиновников, а в РФ проще дать взятку,
чем соблюдать инструкцию."Решить проблему можно, лишь поделившись с
подведомственным народом властными полномочиями. Дать ему
возможность избирать начальников всех уровней, включая начальников
полиции, прокуроров, судей, и потом контролировать их с тем, чтобы
в следующий раз не выбрать коррупционеров и воров. Однако именно на
это Путин пойти не может", – рассказал журналист.Он добавил,
что "неразумный народ" может выбрать неугодных Кремлю людей,
следовательно сразу же после кемеровской трагедии в Екатеринбурге
отменили выборы мэра горожанами."Теперь его будут выбирать
послушные властям депутаты заксобрания. Так что если увольнение
Тулеева и говорит о чем-то, то только об уверенности главного
начальника в том, что он может тасовать свою кадровую колоду так,
как и когда ему заблагорассудится. Мы наблюдаем осень вертикали
власти", – подытожил Гольц.25 марта 2018 года в результате
пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64
человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал
президент России Владимир Путин. На совещании Тулеев извинился
перед президентом за пожар.1 апреля Тулеев подал в отставку.
Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким
тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально
нельзя". Временно исполняющим обязанности
губернатора Кемеровской
области назначен вице-губернатор Цивилев.Тулеев получил
мандат совета народных депутатов региона.
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