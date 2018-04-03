Президент РФ Владимир Путин отставкой губернатора Кемеровской области Амана Тулеева показал, что может тасовать кадровую колоду, как ему заблагорассудится, считает российский журналист Александр Гольц. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.47 | комментариев: Путин (в центре) поблагодарил Тулеева (крайний слева) Фото: ЕРА "То, как было обставлено увольнение Тулеева, демонстрирует вовсе не недостаток уверенности власти, а переизбыток ее самоуверенности. Те самые решительные кемеровчане, шахтеры, которые, стуча касками по асфальту, смещали правительства в буйные 90-е, ныне робко интересуются у главного начальника, а будет ли им позволено узнать правду о катастрофе, в которой сгорели их дети. И следовательно Кремль спокойно, не боясь последствий, смещает Тулеева, чтобы назначить временно исполняющим обязанности человека, чьи действия в экстремальной ситуации показали: уж он-то точно не должен обладать никаким авторитетом", – отметил журналист.Гольц напомнил, что новый и.о. губернатора Сергей Цивилев обвинил человека, потерявшего семью в "Зимней вишне", в попытке обеспечить себе пиар. А поняв настроение митингующих, быстро встал перед ними на колени."Однако Цивилев еще осенью был намечен в сменщики Тулееву. И Путин совершенно не видит необходимости отменять заранее согласованные планы. Таким образом, увольняя Тулеева, Путин демонстрирует полную уверенность в той модели властной вертикали, которую он строил 18 лет", – подчеркнул он.Журналист добавил, что путинская вертикаль власти, основанная на ответственности чиновников только перед президентом, привела к кемеровской трагедии."Сейчас сотня ретивых следователей, направленных в Кемерово, успешно находит все новые нарушения, имевшие место при функционировании "Зимней вишни": от отсутствия разрешительных документов на строительство торгового центра до пучка кабелей, проходивших в непосредственной близости от пенопластового батута. Подозреваю, если направить ту же сотню в любой из многих тысяч торгово-развлекательных центров на необъятной территории России, они накопают точно такие же нарушения", – предположил он.Гольц пояснил, что многочисленные законы и инструкции в России игнорируются из-за того, что Путин не может контролировать работу всех чиновников, а в РФ проще дать взятку, чем соблюдать инструкцию."Решить проблему можно, лишь поделившись с подведомственным народом властными полномочиями. Дать ему возможность избирать начальников всех уровней, включая начальников полиции, прокуроров, судей, и потом контролировать их с тем, чтобы в следующий раз не выбрать коррупционеров и воров. Однако именно на это Путин пойти не может", – рассказал журналист.Он добавил, что "неразумный народ" может выбрать неугодных Кремлю людей, следовательно сразу же после кемеровской трагедии в Екатеринбурге отменили выборы мэра горожанами."Теперь его будут выбирать послушные властям депутаты заксобрания. Так что если увольнение Тулеева и говорит о чем-то, то только об уверенности главного начальника в том, что он может тасовать свою кадровую колоду так, как и когда ему заблагорассудится. Мы наблюдаем осень вертикали власти", – подытожил Гольц.25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании Тулеев извинился перед президентом за пожар.1 апреля Тулеев подал в отставку. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Цивилев.Тулеев получил мандат совета народных депутатов региона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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