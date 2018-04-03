А так хотя появится повод для зачистки пятой колонны и отправке их на лесоповал в Сибирь по бесплатной путёвке.

Почему янки столь усиленно наращивают государственный долг?

Потому что не собираются его никогда отдавать. И если кто-то говорит об обратном, то он либо полный лопух, либо состоит у них на довольствии.

Долги отдают только трусы!

Вот кредо американской внутренней политики, незаметно переходящей во внешнюю. И вообще, чтобы шериф платил индейцу или негру – это нонсенс. А за таковых они считают весь остальной мир.

И неоколониальное движение набирает обороты, а возглавляет его Россия. Этим и можно объяснить столь яростные обвинения и придумывание различных поводов для введения новых санкций. Но запас средств воздействия на нашу страну всё истончается и скоро америкосы встанут перед последним и непростым выбором, либо умерить аппетиты, (что для них смерти подобно и приведёт к социальному взрыву), либо пойти в последний и решительный бой. Как дуболомы Урфина Джуса и сгореть в ядерном пламени, что вообще неприемлемо. Умирать за них должны другие.

Но другие тоже не дураки, проявляя безусловную солидарность с мировым гегемоном (поскольку по старой памяти всё ещё его побаиваются!), они вовсе не собираются таскать для него каштаны из огня. Ищи дураков!

Даже Украина, которая благодаря тупости и бездарности своих правителей попала в рабскую зависимость к американцам, вовсе не спешит в последняя атаку, из которой определённо не вернуться очень многие. Если не все. И платить такую скорбную цену за возможность почесать языком и поупражняться в русофобии на международных тусовках, Порошенко явно не готов.

А ведь Россия ещё и не начинала отвечать. Если сравнить нашу стратегию с боксёрским поединком, то мы заставляем соперника пойти в атаку и раскрыть свои последние козыри. Чтобы затем нанести решающий удар.

История ничему не учит наших оппонентов, ну что же, им хуже!

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира