Зрители телеканала Синклер (Sinclair) в городе Акрон в понедельник были просто поражены, когда обладающая большим опытом работы ведущая программы новостей Кэрол Фойлер (Carol Foyler) по совершенно необъяснимой причине начала читать вечерние новости на русском языке.

Фойлер, у которой нет никаких русских корней, сердечно приветствовала зрителей с помощью слова «Zdravstvuyte», а затем прочитала главные вечерние новости полностью на новом для себя языке.

Закончив с местными новостями, Фойлер неожиданно перешла к кадрам с изображением российского президента Владимира Путина, с восхищением наблюдающего за запуском столь восхваляемой его нацией новой ракеты «Сатана-2».Зрители завалили телеканал жалобами, а многие из них выражали беспокойство по поводу того, что, как выразился один из зрителей, «с Кэрол что-то не в порядке».

«Возможно, она берет уроки русского языка в свободное время, или что-нибудь в этом роде, — сказал Харланд Дорринсон (Harland Dorrinson), постоянный зритель телеканала Синклер. — И все же на самом деле было очень сложно понять прогноз погоды».

Отвечая на высказанные в большом количестве опасения по поводу своего состояния, Фойлер позднее опубликовала следующее заявление на английском языке: «Ко мне здесь хорошо относятся. Мои близкие не должны беспокоиться».

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