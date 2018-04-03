Редван Сулейманов, которого осудили за "ложное сообщение о теракте" на оккупированном полуострове, отбывал наказание в Кировской области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сулейманов был осужден в августе 2017 года Фото: ua.krymr.com Сулейманов, отбывавший наказание в колонии общего режима в Кировской области России, в ближайшее время намерен вернуться в Крым, пишет издание.В РФ его обвинили в "заведомо ложном сообщении" об акте терроризма. 10 августа 2017 года Железнодорожный "суд" оккупированного Симферополя приговорил Сулейманова к году и восьми месяцам заключения и штрафу.10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности РФ заявила о предотвращении терактов в Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В российском ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих. В ФСБ рассказали, что задержали в Крыму "сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины" Евгения Панова по обвинению в организации терактов. Вместе с Пановым были задержаны Сулейманов и Андрей Захтей.12 августа 2016 года телеканал "Россия 24" опубликовал фрагмент допроса Сулейманова. Он заявил, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, поручив найти место для закладки самодельной взрывчатки в аэропорту и на центральном автовокзале Симферополя.Служба безопасности Украины, Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ отвергли обвинения российской стороны в причастности к "подготовке терактов в Крыму". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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