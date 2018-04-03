Редван Сулейманов, которого осудили за "ложное сообщение о теракте"
на оккупированном полуострове, отбывал наказание в Кировской
области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сулейманов был осужден в августе 2017 года Фото: ua.krymr.com
Сулейманов, отбывавший наказание в колонии общего режима в
Кировской области России, в ближайшее время намерен вернуться в
Крым, пишет издание.В РФ его обвинили в "заведомо ложном сообщении"
об акте терроризма. 10 августа 2017 года Железнодорожный "суд"
оккупированного Симферополя приговорил Сулейманова к году и
восьми месяцам заключения и штрафу.10 августа 2016 года Федеральная
служба безопасности РФ заявила о предотвращении терактов в
Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В российском
ведомстве также заявили о гибели двух российских
военнослужащих. В ФСБ рассказали, что задержали в
Крыму "сотрудника Главного управления разведки Минобороны
Украины" Евгения Панова по обвинению в организации терактов.
Вместе с Пановым были задержаны Сулейманов и Андрей Захтей.12
августа 2016 года телеканал "Россия 24" опубликовал
фрагмент допроса Сулейманова. Он заявил, что в октябре 2015
года в Запорожье его завербовало Главное управление разведки
Министерства обороны Украины, поручив найти место для закладки
самодельной взрывчатки в аэропорту и на центральном автовокзале
Симферополя.Служба безопасности Украины, Министерство
обороны и Генеральный штаб ВСУ отвергли обвинения
российской стороны в причастности к "подготовке терактов в Крыму".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира