Британский скрипач Кристофер Голдшайдер заявил, что во время репетиции в Лондонской Королевской опере получил фатальные повреждения слуха.

За это музыкант требует компенсацию, сообщает CNN.

Голдшайдер подал иск в суд на Лондонскую оперу за нанесенный убыток его здоровью. Скрипач сказал, что во время репетиции вагнеровской «Валькирии» громкость шума в оркестровой яме была 137 дБ (такой же шум издает реактивный самолет). Из-за этого он получил «акустический шок», что впоследствии привело к потере слуха.

Кристофер Голдшайдер смог доказать свою правоту и суд признал тот факт, что Лондонская опера нарушила закон о защите от шума на рабочем месте. Это дело было уникальным, ведь это первый случай, когда суд признал «акустический шок» как основание для выплаты компенсации. Теперь музыкант требует от оперы выплатить ему 1 млн $ за нанесенный убыток его здоровью.

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