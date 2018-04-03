Чем громче шум от "дела Скрипаля", тем больше интересных деталей в нем появляется. Буквально сразу после инцидента из небытия возник прежний советский химик "создатель "Новичка" Вил Мирзаянов, напомнивший, что вещество и его формулу он подробно описал в своей книге "Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри".

Голос Мирзаянова, обвиняющий Россию в отравлении экс-офицера ГРУ, звучал едва ли не громче воплей Терезы Мэй. И даже заявления бывших сослуживцев "автора "Новичка" о том, что никакого отношения к разработкам диссидент-эмигрант в 80-х годах прошлого века не имел, а "первооткрывателем и отцом" этого отравляющего вещества Мирзаянова провозгласила Валерия Новодворская, потонули в общем обвиняющем хоре. Их просто не захотели услышать, чтобы не рушить выстроенное обвинение.

Но вот интересная деталь, на которую тоже не захотели обратить внимание. Сразу после заявление британского премьер-министра на странице Мирзаянова в Facebook появляется пост такого содержания: "Тереза Мэй заявила, что для покушения на Скрипаля был использован "Новичок". Его химическая формула опубликована лишь в моей книге».

А дальше он заявляет, что для уничтожения этой книги немало усилий приложил Вашингтон, но не достиг своей цели.

Чуть позже Мирзаянов, который плотно оседлал тему "Новичка" (а как же иначе, ведь благодаря этому он снова стал популярен и раздает интервью во все стороны!) написал у себя в Facebook о том, что некие силы в Вашингтоне прямо перед выходом его пресловутой книги "пришли к решению выкупить весь тираж и сжечь".

Более того, по словам Мирзоянова, когда после истории в Солсбери некий "известный американский ученый" обратился к правительству США и химикам, работающим над разработкой ОВ, за комментариями, то все в этом ему единодушно и даже довольно резко отказали.

И вот неожиданно свою лепту в эту историю с отравлением и странным отношением Вашингтона к любым разговорам о "Новичке" вносит Wikileaks.

Книга Мирзаянова был опубликована в 2008 году. По данным портала, после ее выхода в свет различные службы как США, так и Великобритании старательно подавляли любые дискуссии как о ней, так и обо всем, что с этим связано.

Документы Госдепартамента, опубликованные Wikileaks, показывают, что в 2009 году Хиллари Клинтон, занимавшая в тот момент пост госсекретаря, поручила дипломатам не говорить о "Новичке" и не обсуждать этот вопрос, если он возникнет в переговорах по контролю за химическим оружием.

Американские дипломаты в Гааге отправляли требование в ЦРУ, Госдепартамент и Совет по национальной безопасности о том, как они должны реагировать на вопросы о книге Мирзаянова.

В ответ им порекомендовали категорически пресекать любые беседы на эту тему и не поднимать этот вопрос вообще, избегая каких-либо предметных обсуждений ...так называемых "четвертых поколений агентов".

Также им настоятельно рекомендовалось "выражать недовольство этой проблемой и пресекать обсуждения этого вопроса по существу".

Аналогично отнеслось к возможному обсуждению этого вопроса в ОСХО и Министерство обороны Великобритании, представители которого в разговорах с коллегами из Финляндии и Нидерландов попросили также дать указания своим сотрудникам не поднимать вопрос о книге Мирзаянова ни сейчас, ни в будущем.

Когда же участники встречи по вопросам ОВ в Гааге предложили пригласить Мирзаянова для участия в дискуссии, выразив сомнение в достоверности информации, изложенной в его книге, американские представители выступили категорически против подобного обсуждения.

Картина складывается очень любопытная, но получить ответ на вопрос о том, почему же Вашингтон так боится разговоров на тему разработанного в СССР отравляющего вещества, конечно не удастся. Как и на многие другие вопросы, связанные с "делом Скрипаля".

Вместо ответов мы только в очередной раз услышим рассказы о том, что Россия - "это чудовище из морских глубин", у которой "длинные руки и множество щупалец", которыми она то вмешивается в выборы по всему миру, то убивает бывших своих бывших агентов.

И не важно, что никакими доказательствами, кроме шести страничек в стиле комиксов из презентации, никто не обладает, все равно виновата в отравлении "монструозная" Россия. Да и какие объяснения тут нужны? Россия творит зло, поскольку она сама есть зло, а любые злодейства могут быть только российскими. Все, точка, высылаем дипломатов, суетливо при этом прикрывая рваным подолом свои интересы - опасный Лондону болезненным финансовым уколом Brexit и неукротимое желание Вашингтона вернуть себе полный контроль над европейскими партнерами.

И европейские партнеры в большинстве своем беспрекословно потрусили выполнять указания слившихся в страстном порыве Трампа и Мэй. Конечно, не все, нашлись и ослушавшиеся, между них, к примеру, Австралия, Болгария и другие.

Интересно в этом плане было прочитать редакционный материал, опубликованный 28 марта пекинской газетой The Global Times. Это издание, не являясь, в отличие от "Жэньминь жибао", официальным органом ЦК КПК, часто высказывает мнения, которые Пекин по тем или иным соображения не может заявить от имени КНР, но и держать в секрете не хочет. Вот некоторые цитаты из этой статьи.

"Британское правительство не представило доказательств того, что Россия связана с преступлением, но с самого начала уверяло, что не может быть другого «разумного объяснения» для покушения на убийство. Великобритания была настолько убеждена в своей "российской теории", что не теряла времени, беря на себя инициативу по введению санкций против страны, быстро выслав российских дипломатов из Лондона.

Вскоре после этого официальные лица Соединенного королевства обратились к союзникам по НАТО и ЕС, которые оказали Лондону немедленную поддержку". "Обвинения, которые западные страны швыряли в Россию, основаны на скрытых мотивах, подобно тому, как китайцы используют выражение "возможно, это правда", чтобы воспользоваться желаемой возможностью.

С точки зрения третьего лица, принципы и дипломатическая логика таких резкостей ошибочны, не говоря уже о том, что почти одновременная высылка российских дипломатов является грубой формой поведения. Подобные действия оказывают незначительное влияние, но усиливают враждебность и ненависть между Россией и их западными коллегами".

"Тот факт, что ведущие западные державы могут объединяться в банду и выносить приговор другому государству, пренебрегая международными процедурами и правилами, вызывает большие опасения. Во времена холодной войны ни одна западная нация не осмелилась бы совершить такую провокацию, но сегодня она осуществляется с безудержной легкостью. Такие действия представляют собой не что иное, как форму западных издевательств, которые угрожают глобальному миру и справедливости".

"Последние несколько лет международные стандарты фальсифицируются, ими манипулируют ранее невиданными способами. Основополагающая причина снижения глобальных стандартов уходит корнями в диспаритет мощи после окончания холодной войны... " "Возмутительно, как США и Европа обошлись с Россией. Их действия представляют собой легкомыслие и безрассудство, столь характерные для гегемонии Запада, который только и знает, как загрязнять международные отношения. Сейчас пришло время для незападных государств усиливать единство и совместные усилия друг с другом...".

"То, что сейчас испытывает России, может служить образцом того, на что могут рассчитывать другие незападные страны в не столь отдаленном будущем..." "Что касается дела Скрипаля, то общественность не знает правды, и британское правительство еще не предоставило доказательств своих обвинений против России. Наше твердое убеждение, что не следует поощрять обвинения одной страны против другой, если только они не являются конечными результатами тщательного и профессионального расследования. Одновременно высылка дипломатов - это форма нецивилизованного поведения, которую нужно немедленно отменить".

Китайские журналисты абсолютно правы: общественность не знает, да и никогда не узнает правды ни о "деле Скрипаля", ни о намерениях Британии, ни о том, что помогло Лондону, а с ним и Вашингтону, быстрой пробежать путь от "возможно виновен" до "виновен вне всякого сомнения".

Общественность должна знать только одно: Путин хочет запугать Запад и следовательно "вносит несогласие в светлый демократический мир, который люто ненавидит". Большего ей знать не положено. На этом общественности предлагается разойтись и не беспокоить высокие стороны дурацкими вопросами "в чем же правда?".

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