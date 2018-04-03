В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, сообщает полиция Сан-Бруно.

Ранее о перестрелке в офисе рассказали сотрудники компании.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

Позже он сообщил, что в здание вошли полицейские и вывели его на улицу.

Еще один сотрудник компании рассказал, что во время эвакуации видел "пятна крови". По его словам, преступник, открывший огонь, совершил самоубийство.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик. Над офисом компании кружат несколько вертолетов.

Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис YouTube.

Тем временем в интернете появился ролик, на котором видно, как люди выходят вереницей из здания с поднятыми руками, за ними наблюдает полиция. Всего в штаб-квартире видеохостинга работают более 1600 человек.

Компания Google сотрудничает с властями по ситуации в штаб-квартире принадлежащего ей видеосервиса YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Что касается ситуации с YouTube, мы координируемся с властями и предоставим здесь официальную информацию от Google и YouTube, как только она у нас будет", — говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы.

До пяти пострадавших от стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии поступили в больницу Стенфорда, сообщил телеканал ABC.

Телеканал уточняет, что раненые поступают в различные больницы.

В главный госпиталь Сан-Франциско также поступили пациенты из штаб-квартиры YouTube, сообщает и телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя. Прочих деталей представитель медицинского учреждения не сообщил.

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