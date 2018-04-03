Первые освоили интернет в объемах, необходимых для существования, при этом у них довольно времени на живое общение и чтение книг. Вторые же большую часть своей жизни проводят там, в сетях Сети.

По статистике, 99% жителей мегаполисов, которым от 16 до 35 лет, тратят на интернет 4-10 часов в сутки. Причем 85% из них держат его в кармане — заходят через мобильный телефон. И в мире сегодня не так уж много мест, куда не проникает волна Wi-Fi или 3/4/5G.

Насколько мы зависимы от интернета и готовы ли устраивать для себя хотя бы день без него? Этот вопрос «КП» в Украине» решила задать молодым, но уже знаменитым украинцам.

«Когда удалил из смартфона соцсети, пару дней была настоящая ломка!»

Дмитрий Комаров, ведущий программы «Мир наизнанку» («1+1″):

— В прошлом году на Новый год я уехал на Филиппины и по инерции, как человек зависимый от соцсетей, постоянно совал туда нос. Но в какой-то момент понял, что теряю свой отпуск и всю красоту вокруг, потому что все время проверяю комментарии и постоянно слежу за новостной лентой. И я подумал: зачем мне это нужно, разве моя жизнь станет хуже, если я без интернета проживу отпуск? И я удалил все приложения Фейсбука, Инстаграма и мессенджеры, оставив только средства коммуникации с семьей.

Первые пару дней у меня была настоящая ломка, рука все время тянулась к смартфону, но потом попустило. Я купался, загорал и начал вместо Фейсбука читать настоящие книги.

Недели через три я подключил назад все приложения. Но память о том, как было хорошо чувствовать себя свободным от интернета, осталась.

В этом году я на новогодние праздники ездил в Азию и не сделал там ни одного поста — мне просто не хотелось. Я опять читал книжки, навещал друзей и был свободен.

Однажды я посчитал на своем примере, сколько времени мы теряем в интернете. Моя арифметика такова: если полистать в Инстаграме ленту десять раз в день по 5 минут, то получается 50 минут, 25 часов в месяц, или 12,5 суток в году просто глазами в экране! По сути, это полноценный отпуск, который ты за год выбрасываешь в никуда!

Сейчас я очень серьезно слежу за графиком своих «походов» в интернет и строго его дозирую. Например, поставил себе за правило — рабочую почту испытывать только на рабочем компьютере. На соцсети я также выделяю лимитированное время — советую всем заходить туда только в одно и то же время, например за завтраком. Помогает…

Не живите чужой жизнью, а живите своей — она может быть очень интересной!

Оля Цыбульская. Фото: Соцсети

«Встретился с друзьями — отключись»

Оля Цыбульская, певица и телеведущая:

— Я считаю, что «День без интернета» нужно себе устраивать каждый раз, когда собираетесь с друзьями или родственниками. К счастью, в моей жизни есть люди, разговаривая с которыми я получаю не меньше интересной информации, чем из интернета, и моя зависимость от смартфона на это время сразу исчезает.

А еще я обожаю писать письма от руки и прекрасно помню те времена, когда мы звонили друг другу по «барабанному» телефону или договаривались о встрече, стоя в таксофонной будке на почте. В этом периоде есть своя романтика, и я думаю, что когда-нибудь время бумажных переписок вернется и станет для наших детей или внуков чем-то новым и трендовым, как для нас сейчас 4G.

Но отказаться от интернета совсем не получится. Мы живем во времена мощнейшего потока информации, следовательно, если ты хочешь быть наплаву, то без него никак.

Michelle Andrade. Фото: Пресс-служба Michelle Andrade

«Хотелось бы висеть в интернете меньше»

Michelle Andrade, певица, 19 лет:

— Я люблю живое общение, но не могу позволить себе выключить телефон. Для меня важно всегда быть на связи со своей командой MOZGI Entertainment. Также я снимаю влоги (видеоблоги. — Ред.), делюсь с подписчиками новостями и проектами…

Да, мне хотелось бы висеть в интернете меньше, но там так много интересного и нужного: соцсети, музыка, фотографии, общение…

Но, представьте себе, я помню свою жизнь без интернета. Маленькой я все время гуляла на улице с друзьями. Что мы только ни делали: играли, хулиганили, веселились и бегали по крышам… Было очень забавно!

Тарас Тополя с женой — певицей Алешей пришел в кино и сразу же сделал селфи — для друзей в соцсетях. Фото: Пресс-служба кинотеатра «Оскар»

«Это один из шагов к «большой матрице» — как у Вачовски»

Тарас Тополя, фронтмен группы «Антитела»:

— Я провожу в интернете очень много времени, хотя считаю, что все же независим от него. 99% моих контактов — это контакты в соцсетях. Большую часть информации я получаю через поисковик в Google. Посему считаю интернет одним из самых полезных изобретений человечества, пожалуй, наравне с колесом, паровым двигателем и криптовалютой.

Я уверен, что интернет нас не погубит, но это один из шагов к «большой матрице», как у Вачовски, может быть.

Интернет — это инструмент, который можно использовать как в пользу, так и во зло. Но однозначно без интернета было бы хуже, ведь он делает мир глобальным и благодаря ему становится проще узнавать правду.

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