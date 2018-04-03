Дико извиняюсь, но я по поводу выборов. Президентских. Первые три кандидата уже официально стартовали. Еще мартовский снег не сошел, а они уже включились в изнуряющую сушняком гонку

Одна сразу села, второй не понимает, что происходит, но уверенно смотрит в завтрашний день, а третий раздает куличи, испеченные женой, брутальным защитникам Матькивщины. Речь идет, если кто не понял, о Надежде Савченко, мэре Киева Виталии Кличко и главкоме Порошенко, собравшемся на второй срок.

О Кличко отдельно писать нечего. Да, он канонический дебил, но самый безобидный из всех особей, которые возглавили «восстание нации». У венского затворника, олигарха Дмитрия Фирташа подгорело, поскольку команда «винницких реформаторов» успешно добивает его бизнес, оставшийся в нации. Поэтому Фирташ повторил старый трюк с Виталиком: он как бы может, но готов рассматривать другие предложения. Мэр Бердичева, глава комитета по трансгендерному равенству, специальный уполномоченный Верховной Рады по крупному рогатому скоту. Если с Виталиком говорить довольно долго, то он устает и соглашается. Опыт предыдущих переговоров, которые продолжались в лобби одного венского отеля 28 часов подряд, наглядное тому подтверждение. По итогу Кличко отказался от претензий на президентскую табуретку, «слил» Петру Алексеевичу свою партию «УДАР» и сломал дверцу в туалете.

С Порошенко тоже все более или менее понятно. Будет участвовать. Вне всяких сомнений. Выхода у него практически нет. Да, пока еще ни один экс-президент не сел, однако Петр Алексеевич прилагает колоссальные усилия, чтобы нарушить эту порочную традицию. Поэтому оставаться у корыта для него вопрос элементарного самосохранения. И, конечно же, надо зарабатывать деньги для семьи. Маринка переживает, детки все как один талантливые. Даже невестка Юля активно осваивает перспективный аграрный рынок, создав креативный «Агрохаб» по выколачиванию денег из куриного холдинга Юрия Косюка. Все, с…ка, в семью. Самому Порошенко приходится крутиться, как кровососущее насекомое на сковородке. Каждую неделю то детям в садиках мозги промывает, то драки фанатов на стадионе провоцирует (Мариуполь), то пасочки «киборгам» раздает. А потенциальных соперников быстро убирает с поля. Михо Саакашвили депортировал без всякого гиперлупа в Польшу, а «наша Надя», некогда бывшая «героиня нации», сидит в СИЗО СБУ по обвинению в организации госпереворота и терроризме. Апелляционный суд отказал адвокатам в изменении меры пресечения, и до 20 мая включительно она будет за решеткой.

Посадка Савченко совпала с началом ее президентской кампании. Она знала, что сядет, готовилась к этому, и ей помогали опытные товарищи. Работа команды пиарщиков была видна невооруженным взглядом: прессуха на ступеньках СБУ, рекламные ролики на ТВ, гранаты в сумочке, демонстративно вызывающее поведение в момент рассмотрения вопроса о снятии депутатской неприкосновенности. Ролики, кстати, довольно креативны. Первый рассчитан на интернет-аудиторию и сделан по вирусной модели: на фоне пустого сессионного зала гордо стоит Наденька, скрестив руки. Нарастает тревожная музыка, летчица неожиданно говорит: «Бум»». И после небольшой паузы: «Шо, всрал...ся?». Довольно прикольно обыгрывается широко разрекламированный ГПУ и СБУ план Савченко обстрелять Раду из умышленно завезенного в Киев гранатомета, обрушить многотонную люстру в зале и добивать выживших из стрелкового оружия.

Второй ролик более гламурный и рассчитан на телевизионную аудиторию. Не знаю, на что рассчитывали режиссеры, засняв сцену переодевания Наденьки в военный камуфляж. Наверное, на решительность ее намерений, что как бы подчеркивает маечка-тельняшка и берцы. Но, тем не менее, акценты расставлены, и сценарий раскрутки Савченко более или менее понятен. «Кремлевская узница» бросила вызов всей преступно-коррупционной системе в лице Порошенко и его карманного генпрокурора. Она опять оказалась на цугундере, однако не сдается и полна решимости. Правда, ролик только несколько раз показал один-единственный телеканал – «Ньюсван», принадлежащий депутату Мураеву. Естественно, был скандал, Национальный совет по телевидению и радиовещанию прогнозируемо вынес очередное предупреждение телеканалу. Мол, рекламировать «террористку» – это подрывать основы национальной безопасности.

Не стал бы подробно останавливаться на президентских перспективах «нашей Нади», если бы не многочисленные прогнозы «большого политического будущего летчицы», которые вдруг появились в российских СМИ. Сразу говорю – «не полетит» Савченко. Да, у нее практически стопроцентная узнаваемость в Украине, что для любого политика, тем более кандидата в президенты – это основа основ. Массовая истерия по «освобождению героини» из «путинского плена» не только позволила Юлии Тимошенко запрыгнуть в уходящий парламентский поезд, но и сделала на некоторое время из Савченко «икону». Вторая часть Марлезонского балета, начавшаяся после возвращения Нади из плена, была, на мой взгляд, еще более зрелищной. Превращение Савченко из «иконы» в «кремлевскую троянскую кобылу» сопровождалось оглушительным разрывом пуканов. Подгорело у всех: президента, Тимошенко, волонтеров, патриотов и даже у европейцев вместе с американцами, оказавшихся в идиотском положении.

Вроде бы все работает на новый имидж Савченко – «воинственный миротворец», который видит в ДНР и ЛНР не «террористов», а в первую очередь обычных людей. Да, любого другого в Украине просто разорвали бы на улице без всяких прелюдий. Но с Савченко совершенно особый случай. Она же два года боролась с Путиным в застенках «кровавой гебни». В принципе, схема имплантации «нашей Нади» в украинский политикум совершенно гениальная. Да, патриоты до сих пор бегают с мучительной попаболью. Да, президент Порошенко лично дал намек сажать Савченко под любым предлогом. СБУ и ГПУ полтора года вели «летчицу», благо она сама лезла на рожон. Достаточно ли этого для президентской кампании? Однозначно нет. Безусловно, Савченко будет игроком первого эшелона, однако не выйдет в конец. Социологам, конечно, верить нельзя, но замер ее рейтинга перед посадкой показывал скромные 1,7-2 процента. Скандальная посадка, выступления в зале суда, прямые эфиры на всех телеканалах, конечно же, подняли этот показатель. Если раскручивать в том же ключе, то можно довольно легко выйти на пять-семь процентов. И все. Потолок. Почему?

Прежде только, электорат боится политического радикализма и явно устал от него. Классический пример – «Народный фронт» Арсения (Яценюка) и Арсена (Авакова). На волне антироссийской риторики, «добробатов», камуфляжа и прочей милитари-темы они действительно выиграли парламентские выборы, обойдя блок Петра Порошенко. И в результате полностью и навсегда похерили данную тему на перспективу. Стабильный нулевой рейтинг. Даже запасной проект Авакова с наркоманом Кивой, который возглавил один из клонов Социалистической партии, имеет гораздо лучшие шансы, чем реанимация «фронтового могильника».

Следующий момент – Савченко сидит, и это очень усложняет ведение информационной кампании. Не надо думать, что сам факт сидения поднимет показатели. У массы настолько промыты киевской пропагандой мозги, что простое выпадение из медиа-поля сводит на нет все усилия. С момента посадки «летчицы» прошло чуть больше недели. Почти ни одного упоминания в общенациональных СМИ. В том числе и в тех, которые считаются прокремлевскими. Савченко голодает? Не новость. Эмоциональный фон пошел на спад. Прямо как в случае с Саакашвили: продержался на информационном плаву в вынужденной эмиграции чуть больше двух недель. И все, пропал.

Тимошенко, которая по странному стечению обстоятельств тоже вела свою информационную кампанию с цугундера, тоже может стать примером трудностей, с которыми приходится сталкиваться. Вариант «временного заменителя» плохо работает. У Юлии Владимировна была дочь «Жужа», которая ездила по европах с криками «освободите маму, она умирает». У Савченко ее сестра, которая вообще не харизматична и, мягко говоря, явно не интеллектуал.

План Савченко взорвать Раду набрал большое количество лайков в социальных сетях. Но одно дело «Фейсбук», и совсем другое дело – реальные выборы. Электоральная масса в Украине и так уже запугана постоянными взрывами и «сводками из АТО». Да, очень многие выражают искреннее желание уничтожить и депутатов, и даже самого гаранта. Однако выбирать радикального «терминатора» не станут. Вот в чем проблема Савченко. Постоянная война достала. Не случайно же президент бегает открывать детские садики, чтобы пиариться на самых маленьких. И что-то он мало стал появляться на публике в брутальном камуфляже. Не работает эта схема. Да и камуфляж идет главкому как корове духи от «Кристиан Диор».

Непосредственно суд над Савченко станет довольно мощным информационным поводом. Однако все рычаги в руках Администрации президента. Можно его провести летом, когда все разъедутся по дачам. Или же тянуть до зимы. «Закрыв» Наденьку, Порошенко нейтрализовал наиболее непредсказуемого своего оппонента. Как, однако, и Саакашвили.

В следующей части – перспективы Кыцюндера, которая обречена повторить судьбу бывшего первого номера партии «Батькивщина».

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