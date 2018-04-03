|Милонов попросил Генпрокуратуру РФ закрыть "откровенный пед*растически-либеральный ресурс" "СПИД. Центр"
|03.04.2018 23:43
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https://www.facebook.com/milonov/posts/2045661625462566
Депутат обнародовал копию обращения в Генпрокуратуру, где привел в пример две статьи: "ВИЧ изменил мою жизнь раз и навсегда" и "Греческий митрополит пойдет под суд за оскорбление чувств геев". По мнению Милонова, в статьях содержится "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений между несовершеннолетних", "фактически пропагандируется "осознанное приобретение ВИЧ-статуса", кроме того, эти материалы якобы способствуют разжиганию розни по религиозному признаку. Милонов попросил Генпрокуратуру проверить, не подпадают ли действия организаторов сайта под статью о возбуждении ненависти либо вражды.Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов ранее требовал закрыть Facebook за гей-пропаганду, запретить сериал "Игра престолов" из-за сексуально девиантных героев, посещал "ДНР", чтобы поддержать пророссийских боевиков, и был награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом "За заслуги перед Отечеством".Милонов также предложил назвать в честь убитого боевика Моторолы одну из школ Петербурга и назвал эмблему украинской разведки объявлением войны России.
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