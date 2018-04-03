|Манипуляция сознанием: в США десятки телеведущих прочитали одинаковый текст о «фейковых новостях»
|03.04.2018 23:45
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Запад обвиняет российские СМИ в предвзятости. Там считают, что Кремль контролирует каждое слово журналистов. При этом корпорация Sinclair Broadcast Group, крупнейший хозяин телестанций в США, заставляет сотрудников своих каналов зачитывать в эфире одинаковый текст, посвящённый наводнившим США «фейковым новостям». С подробностями — корреспондент RT Жаклин Вуга.
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